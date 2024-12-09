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Голодание – здоровье или вред? Разбираемся с фактами

2:39
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Голодание, или фастинг, — это не просто временный отказ от пищи, но и целый метод, который может помочь улучшить здоровье и качество жизни. Разберемся, чем полезно голодание, как его проводить и на что обратить внимание.

Голодание
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Голодание

История лечебного голодания

Голодание известно человечеству с древних времен. Еще Пифагор и Гиппократ считали, что временное воздержание от пищи помогает улучшить умственные способности, очищает организм и способствует лечению болезней.

Гиппократ утверждал:

"Чем больше будешь кормить болезнь, тем хуже будет телу".

Эта идея легла в основу современных подходов к лечебному голоданию.

В XX веке профессор Юрий Николаев разработал научный метод дозированного голодания, который был официально признан Министерством здравоохранения.

Он доказал, что это эффективный способ очистки организма и лечения множества заболеваний — от кожных до психических.

Польза лечебного голодания

Голодание активирует аутофагию — процесс, при котором организм перерабатывает "ненужные" клетки, очищая себя от токсинов и шлаков.

Польза голодания:

  • Улучшение работы органов и систем.
  • Очищение и омоложение клеток.
  • Профилактика и лечение заболеваний (сахарный диабет, ожирение, сердечно-сосудистые и др.).
  • Повышение защитных сил организма.
  • Стимуляция умственной активности.

Как правильно голодать

Чтобы голодание было безопасным и эффективным, нужно соблюдать несколько правил:

  • Увеличить физическую активность: гулять на свежем воздухе, делать дыхательную гимнастику и массаж.
  • Пить больше воды: 3-4 литра в день, включая травяные настои.
  • Очищать организм: использовать клизмы или слабительные.
  • Правильно выходить из голодания: начинать с легкой пищи, например, овощных салатов.

Для новичков подойдет метод 16-часового голодания (8 часов сна + 4 до и после сна).

Типы разгрузочных дней

Выбирайте один из трех вариантов:

  • Условный голод: на соках и травяных чаях с медом.
  • Голодание на воде: с настоями без сахара.
  • Сухое голодание: отказ от пищи и воды.

После разгрузочного дня важно пить воду с содой и начинать питание с легких овощных блюд.

Голодание — это не только способ очистить организм, но и возможность улучшить умственные и духовные способности.

Уточнения

Лече́бное голода́ние - метод альтернативной медицины, заключающийся в добровольном отказе от пищи, а иногда и воды, с последующим облегчённым (диетическим) питанием в течение определённого периода.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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