Почему осень и зима лучше всего подходят для пластических операций

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Осень и зима считаются лучшими сезонами для пластических операций, поскольку холодная погода позволяет комфортно носить компрессионное белье, а короткие дни снижают риск инсоляции послеоперационных рубцов. Летнее время, с его жарой и избыточным потоотделением, может привести к воспалениям и инфицированию ран.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Уколы красоты

Некоторые операции, такие как блефаропластика, маммопластика, абдоминопластика, липосакция и подтяжка лица, особенно выгодны в холодные месяцы, когда реабилитация проходит легче. Например, после блефаропластики важно избегать солнечных лучей, что зимой проще. Для операций с ношением компрессионного белья, как маммопластика и абдоминопластика, холодная погода — идеальное время, так как белье удобно носить под одеждой.

Летнее время затрудняет реабилитацию из-за неудобства с бельем и риска солнечных ожогов.

Уточнения

Пласти́ческая хирурги́я — это раздел хирургии, занимающийся оперативными вмешательствами, направленными на устранение деформаций и дефектов какого-либо органа, ткани или поверхности человеческого тела.



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