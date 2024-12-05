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Почему знаменитости скрывают свои настоящие стрижки

1:10
Моя семья » Красота и стиль

Многие поклонницы знаменитостей стремятся копировать стиль своих кумиров, в том числе их прически. Однако не всегда все, что они видят на экранах или в социальных сетях, является результатом настоящих изменений в образе.

Глаза
Фото: unsplash.com by Allef Vinicius seteales, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Глаза

Стилист Алексей Горбатюк объясняет, что некоторые звезды, такие как Лалиса Манобал и Ким Кардашьян, часто используют парики для создания различных образов, включая челки и изменения цвета волос, чтобы соответствовать требованиям съемок. Это позволяет им моментально менять внешний вид без риска повреждения волос. В то время как Джиджи Хадид предпочитает естественное осветление волос, другие звезды, такие как Элизабет Олсен и Билли Айлиш, отдают предпочтение более натуральным и мягким стрижкам, таким как короткий вэйви-боб с редкой челкой. Этот стиль стал особенно популярным, в отличие от более экстравагантных и радикальных стрижек, таких как маллет или wolf cut.

Но важно помнить, что выбор прически зависит от индивидуальных особенностей, и не все тренды подходят каждому.

Уточнения

Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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