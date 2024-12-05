Почему кожа страдает от переухоженности и как это исправить

Феномен переухоженной кожи, который стал актуален в XXI веке, связан с чрезмерным использованием средств ухода и косметических процедур. Этот синдром не является заболеванием, но является результатом избыточного воздействия на кожу. Причины его появления разнообразны: популярность многоступенчатой корейской системы ухода, использование высококонцентрированных средств без учета индивидуальных потребностей кожи, чрезмерное применение антивозрастных средств и стремление получить мгновенные результаты в уходе.
На фоне таких усилий кожа может стать тусклой, пористой, склонной к воспалениям и шелушению. Чрезмерное очищение нарушает защитный барьер кожи, делая её более уязвимой к инфекциям, раздражениям и аллергическим реакциям. Избыточное увлажнение, напротив, приводит к появлению гнойничков и закупорке пор.
Для предотвращения переухоженности важно придерживаться базового ухода, который включает очищение, увлажнение и использование средств для конкретных проблем, таких как защита от солнца или борьба с морщинами. Очищение должно быть легким, без агрессивных процедур, таких как кислотные пилинги и скрабы, которые могут нарушить водно-липидный баланс кожи.
Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.
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