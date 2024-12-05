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Как защитить губы от сухости в любое время года

1:43
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Кожа губ очень чувствительна и уязвима из-за своей анатомической структуры, которая включает тонкий роговой слой, большое количество сальных желез и кровеносных сосудов. Именно эти особенности делают губы более склонными к сухости, микротрещинам и корочкам. На состояние кожи губ могут влиять различные факторы, такие как холодная или жаркая погода, ультрафиолетовое излучение, сухой воздух и недостаточная влажность. Эти воздействия нарушают барьерные функции кожи, что приводит к потере влаги и эластичности.

Губы
Фото: Freepik by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Губы

Кроме внешних факторов, причиной сухости губ могут быть привычки, такие как частое облизывание или покусывание губ, а также курение, которое уменьшает слюноотделение и повреждает защитный слой губ. Вредную роль играют и средства декоративной косметики, особенно стойкие и матовые помады, которые могут сушить губы. Также неправильное питание и недостаток жидкости могут сказаться на состоянии кожи губ. В некоторых случаях сухость может быть симптомом заболеваний, что требует консультации с врачом.

Для предотвращения и коррекции сухости губ следует соблюдать несколько правил. Важно не облизывать губы, регулярно удалять макияж, использовать увлажняющие бальзамы и масла, а также применять солнцезащитные средства в летнее время. Один-два раза в неделю полезно использовать мягкий скраб для губ. Также стоит сбалансировать рацион, включив продукты, богатые Омега-3 жирными кислотами, и пить достаточное количество воды.

Уточнения

Гу́бы рта (лат. labia oris) — это парные горизонтальные кожно-мышечные складки, окружающие вход в полость рта на лице человека и некоторых видов животных, — верхняя губа (labium superius) и нижняя губа (labium inferius).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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