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Как сделать яркий макияж за 5 минут

1:13
Моя семья » Красота и стиль

Иногда хочется освежить свой повседневный макияж, но на это нет времени или идей. Для таких случаев блогер Фая предлагает простые и быстрые советы, как сделать макияж интересным за пять минут. Важно помнить, что макияж не должен быть рутинным, а наоборот — подстраиваться под настроение и задачи дня.

Азиатская женщина с темными волосами делает жест молчания
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Азиатская женщина с темными волосами делает жест молчания

Шаги, которые она советует: начните с хорошего тона, используя праймер и тональную основу для защиты кожи. Далее — пудра, румяна и контур по желанию, чтобы подчеркнуть лицо, а вот оформление бровей теперь должно быть естественным, с помощью геля. Самые яркие акценты следует делать на глазах и губах: будь то цветные каялы, стрелки или необычные текстуры губ. Однако важно помнить, что акцентировать внимание стоит только на одном — либо на глазах, либо на губах. Фая делится примерами макияжей: первый — яркие румяна и алые губы, второй — белые стрелки с блестками на глазах и персиковый блеск для губ.

Экспериментировать с цветами и текстурами можно и нужно, чтобы каждый день был особенным.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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