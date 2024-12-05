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Почему ночной уход за кожей важнее, чем вы думали

1:35
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Сон — это важный элемент ухода за кожей, поскольку в ночное время происходят ключевые процессы восстановления и обновления. В течение дня кожа защищает себя от внешних факторов, а ночью, начиная с 11-12 часов, активно восстанавливает клетки. К этому времени кожа нуждается в дополнительном уходе, так как ночью ее температура и кислотность повышаются, а выделение кожного сала снижается.

Женщина наносит крем
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина наносит крем

Ночью важно не только увлажнение, но и питание кожи, особенно если у вас сухая или зрелая кожа. Для этого стоит использовать ночные кремы с плотной текстурой, содержащие активные компоненты, такие как масла, которые помогут повысить упругость и тургор, а также уменьшить мимические морщины.

Ночью также важно правильно подобрать уход в зависимости от типа кожи. Даже жирной коже требуется питание, но следует избегать кремов с комедогенными маслами. Важно, чтобы крем решал вашу индивидуальную проблему, будь то сухость, тусклый цвет или возрастные изменения. Важно соблюдать принцип "один крем — один эффект" и не использовать несколько средств одновременно, чтобы понять, какой из них дает наилучший результат.

Кремы нужно наносить за 20-30 минут до сна, равномерно распределяя их по массажным линиям лица и шеи. Наносить крем нужно в небольших количествах, растирая его до температуры тела, чтобы активизировать ингредиенты.

Уточнения

Крем (от фр. crème — сливки) — лекарственная форма в виде эмульсии, разновидность мази.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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