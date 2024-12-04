Ускорьте рост волос с помощью этого эфирного масла. Советы по применению

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Смешайте масло баобаба с оливковым и миндальным маслами в равном соотношении. Налейте масла в миску и поставьте в микроволновую печь на несколько секунд, пока они не нагреются. Разделите волосы на пряди, нанесите на всю кожу головы и аккуратно вотрите масляную смесь в кожу головы. Теперь двигайтесь вниз по сухим кончикам волос. Оберните голову влажным горячим полотенцем и оставьте его на 1-2 часа. Вымойте волосы. Выйдя из душа, добавьте несколько капель смеси на ладони и разотрите их друг о друга. Нанесите смесь только на кончики волос, чтобы запечатать влагу.

Фото: unsplash.com by Štefan Štefančík cikstefan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка

Уточнения

Баоба́б или Адансо́ния па́льчатая, (лат. Adansonia digitata) — вид деревьев из рода Адансония семейства Мальвовые (Malvaceae), характерное для сухих саванн тропической Африки и Австралии.



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