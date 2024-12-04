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Ускорьте рост волос с помощью этого эфирного масла. Советы по применению

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Моя семья » Красота и стиль
  1. Смешайте масло баобаба с оливковым и миндальным маслами в равном соотношении.
  2. Налейте масла в миску и поставьте в микроволновую печь на несколько секунд, пока они не нагреются.
  3. Разделите волосы на пряди, нанесите на всю кожу головы и аккуратно вотрите масляную смесь в кожу головы. Теперь двигайтесь вниз по сухим кончикам волос.
  4. Оберните голову влажным горячим полотенцем и оставьте его на 1-2 часа.
  5. Вымойте волосы.
  6. Выйдя из душа, добавьте несколько капель смеси на ладони и разотрите их друг о друга.
  7. Нанесите смесь только на кончики волос, чтобы запечатать влагу.

 

Девушка
Фото: unsplash.com by Štefan Štefančík cikstefan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка

Уточнения

Баоба́б или Адансо́ния па́льчатая, (лат. Adansonia digitata) — вид деревьев из рода Адансония семейства Мальвовые (Malvaceae), характерное для сухих саванн тропической Африки и Австралии.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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