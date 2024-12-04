Ускорьте рост волос с помощью этого эфирного масла. Советы по применению
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- Смешайте масло баобаба с оливковым и миндальным маслами в равном соотношении.
- Налейте масла в миску и поставьте в микроволновую печь на несколько секунд, пока они не нагреются.
- Разделите волосы на пряди, нанесите на всю кожу головы и аккуратно вотрите масляную смесь в кожу головы. Теперь двигайтесь вниз по сухим кончикам волос.
- Оберните голову влажным горячим полотенцем и оставьте его на 1-2 часа.
- Вымойте волосы.
- Выйдя из душа, добавьте несколько капель смеси на ладони и разотрите их друг о друга.
- Нанесите смесь только на кончики волос, чтобы запечатать влагу.
Фото: unsplash.com by Štefan Štefančík cikstefan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка
Уточнения
Баоба́б или Адансо́ния па́льчатая, (лат. Adansonia digitata) — вид деревьев из рода Адансония семейства Мальвовые (Malvaceae), характерное для сухих саванн тропической Африки и Австралии.
Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру