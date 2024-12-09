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Как стать королевой стиля в снег и дождь: топ-5 спасений для твоих волос

2:50
Моя семья » Красота и стиль

Сохранить красивую прическу в дождь или снег — задача не из легких. Однако, отказываться от ухоженного вида не обязательно!

Женщина в пальто
Фото: Freepik by marymarkevich, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина в пальто

Мы собрали 5 стильных и практичных вариантов, которые переживут любую непогоду.

Эффект мокрых волос: тренд, который спасает

Укладка с эффектом мокрых волос по-прежнему остается популярной. Главное преимущество — она идеально подходит для дождливой и снежной погоды.

Как сделать:

  • На влажные волосы обильно нанеси гель.
  • Расчеши локоны назад или по пробору.
  • Закрепи результат лаком сильной фиксации.
  • Эта прическа выглядит стильно и не боится ветра.

Небрежный пучок: красиво и удобно

Невозможно испортить то, что уже сделано небрежно! Этот вариант идеально подойдет для прогулок в ветреную погоду или под шапку.

Как сделать:

  • Собери волосы в высокий хвост.
  • Заплети объемную косу.
  • Закрути её вокруг основания хвоста и закрепи резинкой.
  • Оставь несколько свободных прядей у лица.
  • Небрежный пучок выглядит расслабленно, но стильно.

Косы: проверенный вариант

Косы — это не только про детство. Они хорошо держатся в любую погоду, особенно если использовать силиконовые резинки.

Идеи:

  • Заплети классическую косу, "рыбий хвост" или "колосок".
  • Раздели волосы на три части и заплети привычным движением.
  • Эта прическа подчеркнет аккуратность и сдержанность.

Низкий хвост: минимализм на каждый день

Для тех, кто ценит лаконичность, низкий хвост станет идеальным решением.

Как сделать:

  • Раздели волосы по пробору и расчеши.
  • Собери волосы в низкий хвост и завяжи резинкой.
  • Закрепи прическу водостойким лаком.
  • Дополнить образ можно заколками или модными лентами.

Гладкий пучок: элегантность под любую погоду

Высокий гладкий пучок не только защитит волосы от запутывания, но и станет стильным вариантом для дождливых дней.

Как сделать:

  • Расчеши волосы и сделай высокий хвост.
  • Закрути волосы в жгут и завяжи резинкой.
  • Нанеси гель для фиксации и убери пряди у лица.
  • Эта укладка подойдет даже для активного дня.

В любую погоду можно оставаться стильной и ухоженной, если выбрать подходящую прическу.

Эффект мокрых волос, гладкий или небрежный пучок, косы и низкий хвост – это не только практичные, но и модные варианты, которые подчеркнут твою красоту.

Пусть дождь и снег не будут поводом для отказа от любимого образа – ведь главное, чтобы ты чувствовала себя уверенно и комфортно!

Уточнения

До́ждь - атмосферные осадки, выпадающие из облаков в виде капель жидкости со средним диаметром от 0,5 до 6-7 мм.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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