Как стать королевой стиля в снег и дождь: топ-5 спасений для твоих волос

Сохранить красивую прическу в дождь или снег — задача не из легких. Однако, отказываться от ухоженного вида не обязательно!
Мы собрали 5 стильных и практичных вариантов, которые переживут любую непогоду.
Укладка с эффектом мокрых волос по-прежнему остается популярной. Главное преимущество — она идеально подходит для дождливой и снежной погоды.
Как сделать:
Невозможно испортить то, что уже сделано небрежно! Этот вариант идеально подойдет для прогулок в ветреную погоду или под шапку.
Как сделать:
Косы — это не только про детство. Они хорошо держатся в любую погоду, особенно если использовать силиконовые резинки.
Идеи:
Для тех, кто ценит лаконичность, низкий хвост станет идеальным решением.
Как сделать:
Высокий гладкий пучок не только защитит волосы от запутывания, но и станет стильным вариантом для дождливых дней.
Как сделать:
В любую погоду можно оставаться стильной и ухоженной, если выбрать подходящую прическу.
Эффект мокрых волос, гладкий или небрежный пучок, косы и низкий хвост – это не только практичные, но и модные варианты, которые подчеркнут твою красоту.
Пусть дождь и снег не будут поводом для отказа от любимого образа – ведь главное, чтобы ты чувствовала себя уверенно и комфортно!
До́ждь - атмосферные осадки, выпадающие из облаков в виде капель жидкости со средним диаметром от 0,5 до 6-7 мм.
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