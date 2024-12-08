Японский маникюр: что это и почему его выбирают

Японский маникюр — это метод интенсивного ухода за ногтями с использованием натуральных средств, направленный на восстановление их здоровья, блеска и гладкости без нанесения декоративных покрытий.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Руки

Эта процедура появилась несколько столетий назад в Японии и сегодня вновь становится популярной благодаря моде на естественность и экологичность.

Что такое японский маникюр

Японский маникюр включает использование натуральных продуктов, таких как минеральные пасты, пудры и масла.

Главная цель — укрепление и восстановление ногтевой пластины, а также придание ей здорового блеска.

Процедура сопровождается спа-этапами, которые расслабляют, увлажняют и улучшают общее состояние кожи рук и ногтей.

Кому подойдет

Японский маникюр идеален для тех, кто:

Хотел бы восстановить ногти после длительного использования гель-лака.

Предпочитает естественный вид без декоративного покрытия.

Имеет тонкие, ломкие или слоящиеся ногти.

Ценит безопасность и натуральность в уходе.

Нуждается в нежном уходе за кутикулой (без обрезания).

Хочет избежать агрессивного воздействия химических веществ.

Процедура также подходит беременным и кормящим женщинам.

Плюсы японского маникюра

Естественный результат : Здоровые и ухоженные ногти без химических покрытий.

: Здоровые и ухоженные ногти без химических покрытий. Безопасность : Используются только натуральные средства.

: Используются только натуральные средства. Подходит для всех типов ногтей : Даже для поврежденных или чувствительных.

: Даже для поврежденных или чувствительных. Мягкий уход за кутикулой : Исключается обрезание.

: Исключается обрезание. Длительный эффект: Блеск сохраняется до двух недель.

Блеск сохраняется до двух недель. Спа-компонент: Процедура расслабляет и увлажняет кожу рук.

Минусы японского маникюра

Не подходит для сильно поврежденных или инфицированных ногтей (например, при грибке или онихолизисе).

Требует регулярности: для стойкого эффекта процедуру нужно повторять каждые 10-14 дней.

Не предусматривает декоративного дизайна.

Возможно, потребуется от 8 до 10 процедур для достижения максимального результата.

Виды японского маникюра

P. Shine (Пишайн)

Кутикулу размягчают с помощью водяной ванночки. Процедура включает нанесение пасты и пудры для полировки.

Masura (Масура)

Вместо ванночки используется специальное масло, которым массируют кутикулу. В остальном этапы идентичны.

Как делать японский маникюр

Инструменты и материалы:

Полировочные блоки (кичин или баф).

Деревянные палочки для кутикулы.

Стеклянные или керамические пилки.

Минеральные пасты и пудры.

Увлажняющая сыворотка или крем.

Этапы выполнения:

Подготовка ногтей:

Снять старое покрытие.

Придать ногтям желаемую форму.

Размягчить кутикулу и аккуратно отодвинуть деревянной палочкой.

Нанесение пасты:

Минеральная паста распределяется по поверхности ногтя.

Втирается с помощью бафа для насыщения ногтевой пластины полезными веществами.

Полировка пудрой:

Ногти покрываются пудрой на основе кремниевой кислоты или воска, которая запечатывает пасту и придает блеск.

Завершающий уход:

Нанесение увлажняющей сыворотки или крема.

Легкий массаж рук и пальцев.

Как продлить эффект

Используйте защитные перчатки при работе с бытовой химией.

Регулярно наносите масло для кутикулы.

Не забывайте увлажнять руки.

Японский маникюр — это идеальный выбор для тех, кто хочет восстановить ногти, улучшить их состояние и сохранить естественный вид. Эта процедура не только делает руки ухоженными, но и дарит приятное расслабление.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки).



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