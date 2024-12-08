Японский маникюр: что это и почему его выбирают

Японский маникюр — это метод интенсивного ухода за ногтями с использованием натуральных средств, направленный на восстановление их здоровья, блеска и гладкости без нанесения декоративных покрытий.
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Руки
Эта процедура появилась несколько столетий назад в Японии и сегодня вновь становится популярной благодаря моде на естественность и экологичность.
Что такое японский маникюр
Японский маникюр включает использование натуральных продуктов, таких как минеральные пасты, пудры и масла.
Главная цель — укрепление и восстановление ногтевой пластины, а также придание ей здорового блеска.
Процедура сопровождается спа-этапами, которые расслабляют, увлажняют и улучшают общее состояние кожи рук и ногтей.
Кому подойдет
Японский маникюр идеален для тех, кто:
Хотел бы восстановить ногти после длительного использования гель-лака.
Предпочитает естественный вид без декоративного покрытия.
Имеет тонкие, ломкие или слоящиеся ногти.
Ценит безопасность и натуральность в уходе.
Нуждается в нежном уходе за кутикулой (без обрезания).
Хочет избежать агрессивного воздействия химических веществ.
Процедура также подходит беременным и кормящим женщинам.
Плюсы японского маникюра
Естественныйрезультат: Здоровые и ухоженные ногти без химических покрытий.
Безопасность: Используются только натуральные средства.
Подходитдля всех типовногтей: Даже для поврежденных или чувствительных.
Мягкийуходза кутикулой: Исключается обрезание.
Длительный эффект: Блеск сохраняется до двух недель.
Спа-компонент: Процедура расслабляет и увлажняет кожу рук.
Минусы японского маникюра
Не подходит для сильно поврежденных или инфицированных ногтей (например, при грибке или онихолизисе).
Требует регулярности: для стойкого эффекта процедуру нужно повторять каждые 10-14 дней.
Не предусматривает декоративного дизайна.
Возможно, потребуется от 8 до 10 процедур для достижения максимального результата.
Виды японского маникюра
P. Shine (Пишайн)
Кутикулу размягчают с помощью водяной ванночки. Процедура включает нанесение пасты и пудры для полировки.
Masura (Масура)
Вместо ванночки используется специальное масло, которым массируют кутикулу. В остальном этапы идентичны.
Как делать японский маникюр
Инструменты и материалы:
Полировочные блоки (кичин или баф).
Деревянные палочки для кутикулы.
Стеклянные или керамические пилки.
Минеральные пасты и пудры.
Увлажняющая сыворотка или крем.
Этапы выполнения:
Подготовка ногтей:
Снять старое покрытие.
Придать ногтям желаемую форму.
Размягчить кутикулу и аккуратно отодвинуть деревянной палочкой.
Нанесение пасты:
Минеральная паста распределяется по поверхности ногтя.
Втирается с помощью бафа для насыщения ногтевой пластины полезными веществами.
Полировка пудрой:
Ногти покрываются пудрой на основе кремниевой кислоты или воска, которая запечатывает пасту и придает блеск.
Завершающий уход:
Нанесение увлажняющей сыворотки или крема.
Легкий массаж рук и пальцев.
Как продлить эффект
Используйте защитные перчатки при работе с бытовой химией.
Регулярно наносите масло для кутикулы.
Не забывайте увлажнять руки.
Японский маникюр — это идеальный выбор для тех, кто хочет восстановить ногти, улучшить их состояние и сохранить естественный вид. Эта процедура не только делает руки ухоженными, но и дарит приятное расслабление.
Уточнения
Маникю́р (от лат. manus — кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки).