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Японский маникюр: что это и почему его выбирают

Моя семья » Красота и стиль

Японский маникюр — это метод интенсивного ухода за ногтями с использованием натуральных средств, направленный на восстановление их здоровья, блеска и гладкости без нанесения декоративных покрытий.

Руки
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Руки

Эта процедура появилась несколько столетий назад в Японии и сегодня вновь становится популярной благодаря моде на естественность и экологичность.

Что такое японский маникюр

Японский маникюр включает использование натуральных продуктов, таких как минеральные пасты, пудры и масла.

Главная цель — укрепление и восстановление ногтевой пластины, а также придание ей здорового блеска.

Процедура сопровождается спа-этапами, которые расслабляют, увлажняют и улучшают общее состояние кожи рук и ногтей.

Кому подойдет

  • Японский маникюр идеален для тех, кто:
  • Хотел бы восстановить ногти после длительного использования гель-лака.
  • Предпочитает естественный вид без декоративного покрытия.
  • Имеет тонкие, ломкие или слоящиеся ногти.
  • Ценит безопасность и натуральность в уходе.
  • Нуждается в нежном уходе за кутикулой (без обрезания).
  • Хочет избежать агрессивного воздействия химических веществ.
  • Процедура также подходит беременным и кормящим женщинам.

Плюсы японского маникюра

  • Естественный результат: Здоровые и ухоженные ногти без химических покрытий.
  • Безопасность: Используются только натуральные средства.
  • Подходит для всех типов ногтей: Даже для поврежденных или чувствительных.
  • Мягкий уход за кутикулой: Исключается обрезание.
  • Длительный эффект: Блеск сохраняется до двух недель.
  • Спа-компонент: Процедура расслабляет и увлажняет кожу рук.

Минусы японского маникюра

  • Не подходит для сильно поврежденных или инфицированных ногтей (например, при грибке или онихолизисе).
  • Требует регулярности: для стойкого эффекта процедуру нужно повторять каждые 10-14 дней.
  • Не предусматривает декоративного дизайна.
  • Возможно, потребуется от 8 до 10 процедур для достижения максимального результата.

Виды японского маникюра

P. Shine (Пишайн)

Кутикулу размягчают с помощью водяной ванночки. Процедура включает нанесение пасты и пудры для полировки.

Masura (Масура)

Вместо ванночки используется специальное масло, которым массируют кутикулу. В остальном этапы идентичны.

Как делать японский маникюр

Инструменты и материалы:

  • Полировочные блоки (кичин или баф).
  • Деревянные палочки для кутикулы.
  • Стеклянные или керамические пилки.
  • Минеральные пасты и пудры.
  • Увлажняющая сыворотка или крем.

Этапы выполнения:

Подготовка ногтей:

  • Снять старое покрытие.
  • Придать ногтям желаемую форму.
  • Размягчить кутикулу и аккуратно отодвинуть деревянной палочкой.

Нанесение пасты:

  • Минеральная паста распределяется по поверхности ногтя.
  • Втирается с помощью бафа для насыщения ногтевой пластины полезными веществами.

Полировка пудрой:

  • Ногти покрываются пудрой на основе кремниевой кислоты или воска, которая запечатывает пасту и придает блеск.

Завершающий уход:

  • Нанесение увлажняющей сыворотки или крема.
  • Легкий массаж рук и пальцев.

Как продлить эффект

  • Используйте защитные перчатки при работе с бытовой химией.
  • Регулярно наносите масло для кутикулы.
  • Не забывайте увлажнять руки.

Японский маникюр — это идеальный выбор для тех, кто хочет восстановить ногти, улучшить их состояние и сохранить естественный вид. Эта процедура не только делает руки ухоженными, но и дарит приятное расслабление.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки).

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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