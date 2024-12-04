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6 лучших эфирных масел для ухода за жирной кожей

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Эфирное масло лимона

Лимонное масло добывают из кожуры лимона. Оно помогает уменьшить черные точки и другие проблемы с пигментацией кожи. Оно также действует как антивозрастное масло.

Эфирное масло
Фото: PxHere by Mareefe, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Эфирное масло

Эфирное масло чайного дерева

Оно обладает хорошими антибактериальными и противомикробными свойствами, что помогает коже успокоиться и предотвратить появление прыщей. Это масло не вызывает никаких высыпаний, так как проникает глубоко внутрь кожи и даже не блокирует сальную железу.

Эфирное масло виноградных косточек

Оно обогащено омега-3 и другими жирными кислотами, благодаря чему кожа сияет изнутри. Масло также содержит большое количество витаминов C, D и E.

Масло виноградных косточек в основном используется для уменьшения морщин и шрамов от угревой сыпи. Регулярный массаж кожи виноградными косточками во время вечернего ухода за кожей помогает восстановить сияние и контролировать старение.

Аргановое масло

Аргановое масло является одним из самых известных масел, которое в основном используется в уходе за волосами. Но это масло также может творить волшебство при нанесении на лицо. Это лучшее эфирное масло, удерживающее влагу. Основным компонентом, содержащимся в аргановом масле, являются стеролины, которые помогают коже сохранять сияние.

Регулярное применение арганового масла в утреннем уходе за кожей помогает вернуть сияние и защищает поврежденную кожу.

Эфирное масло шиповника

Для людей с жирной кожей масло шиповника лучше, чем масло семян шиповника, так как это масло намного легче, чем масло семян шиповника.

В основном регулярное использование масла шиповника помогает сделать кожу более ровной и гладкой, так как оно содержит большое количество витамина С, который придает коже сияние, благодаря чему кожа выглядит более свежей и молодой.

Эфирное масло иланг-иланга

Если у вас жирная и склонная к акне кожа, масло иланг-иланга — спаситель вашей кожи. Оно не только борется с прыщами. В то же время масло еще и удерживает влагу кожи, нормализует выработку кожного сала, а также избавляет кожу от пятен.

Уточнения

Эфи́рные масла — маслянистые, нерастворимые в воде жидкости, содержащие летучие биохимические соединения растений с характерным сильным запахом и вкусом.

 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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