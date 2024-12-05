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Домашние маски для волос, которые действительно работают

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Здоровые и блестящие волосы — мечта многих, но не все могут позволить себе дорогостоящие процедуры в салонах. Однако есть способ улучшить состояние волос, не выходя из дома. Эффективные маски для волос можно легко приготовить из доступных ингредиентов.

Стрижка
Фото: flickr.com by gillicious, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
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Например, маска с авокадо, медом и оливковым маслом увлажняет сухие и поврежденные волосы, восстанавливает их структуру и придает мягкость. Для этого достаточно размять мякоть авокадо, добавить мед и оливковое масло, перемешать и нанести на волосы на 30-40 минут. Вторая маска с яйцом, йогуртом и лимонным соком укрепляет волосы, придавая им упругость и блеск. Маску наносят на сухие волосы и оставляют на 20-30 минут.

Оба средства легко приготовить дома, и они подойдут для разных типов волос, восстанавливая их и улучшая внешний вид.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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