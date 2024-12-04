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Как выбрать между обрезным и необрезным маникюром для идеальных ногтей

1:10
Моя семья » Красота и стиль

Маникюр можно выполнить двумя основными способами: обрезным и необрезным. Обрезной маникюр включает удаление кутикулы щипчиками или кусачками, в то время как при необрезном варианте она удаляется с помощью специальных средств, без обрезания. Обрезной маникюр включает несколько этапов.

Маникюр
Фото: freepik.com by kroshka__nastya, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Маникюр

Сначала необходимо снять старый лак, избегая ацетона, чтобы не повредить ногти. Затем делается ванночка для размягчения кутикулы — с использованием мыла, эфирных масел или морской соли для укрепления ногтей и дезинфекции. После этого кутикула аккуратно удаляется с помощью апельсиновой палочки и кусачек. Важно соблюдать осторожность, чтобы избежать инфицирования. Далее, ногтям придается форма с помощью пилочки, предпочтительно мягкой, чтобы не повредить пластину.

Для необрезного маникюра кутикулу не обрабатывают горячей водой, а используют специальные средства для мягкого удаления. Этот метод идеально подходит для людей с чувствительной кожей и близко расположенными сосудами.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки). 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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