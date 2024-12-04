Как выбрать цвет волос по знаку зодиака

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Астролог Наталья Шевченко объяснила, как выбор цвета для окрашивания волос зависит от знака зодиака. Для Овнов подходят медные и ореховые оттенки, которые подчеркивают их энергичность и стремление к победам. Тельцам рекомендуется сохранять натуральный цвет волос, чтобы акцентировать их природную красоту и стабильность. Близнецам подойдут свежие оттенки, поддерживающие их молодость. Ракам лучше выбирать теплые и светлые тона, которые создадут доверительную атмосферу. Львы могут остановиться на песочных или коричневых оттенках, а также добавить яркие пряди для привлечения внимания.

Фото: freepik.com by Anastasia Kazakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Блондинка

Девам стоит выбрать темно-русый цвет для повышения продуктивности, а Весам — светло-русый, который подчеркнет их миролюбие. Скорпионам подойдут насыщенные оттенки, такие как черный, коричневый или рыжий, что придаст им уверенности и притягательности. Стрельцам следует избегать темных оттенков, а выбрать светлые тона, которые подчеркнут их жизнерадостность и оптимизм. Козерогам подойдут как очень светлые, так и темные, почти черные цвета, соответствующие их сдержанному характеру. Водолеям рекомендованы контрастные цвета волос и глаз, а также яркие акценты, чтобы поддержать их индивидуальность. Рыбы будут выглядеть лучше в холодных тонах, таких как жемчужный и пепельный, что поможет им уменьшить эмоциональность и создать ореол загадочности.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).



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