Новый цвет сезона: как клубничный блонд стал главным трендом зимы

2:45 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В зимние будни, когда так хочется ярких красок, окрашивание «клубничный лимонад» становится настоящим хитом.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky Девушка

Этот роскошный оттенок, сочетающий розовые, лимонные и блондовые тона, — отличный способ обновить образ без радикальных перемен.

Что такое «клубничный лимонад»

Это сочетание блонда, рыже-русого и нежно-розового оттенков. Оно придает образу легкость, воздушность и мягкость.

Такой цвет выглядит сложно и дорого, а главное, он подходит как светлокожим девушкам с веснушками, так и обладательницам смуглой кожи. Главное — правильно подобрать оттенок:

Для светлой кожи : Теплые розовые и золотистые блики.

: Теплые розовые и золотистые блики. Для смуглой кожи: Холодные переливы с лиловыми или жемчужными нотками.

Почему «клубничный лимонад» лучше блонда

Уникальность

В отличие от классического блонда, «клубничный лимонад» смотрится свежо и неординарно.

Мягкость образа

Теплые оттенки делают черты лица более женственными и нежными.

Яркость и сочность

Цвет добавляет изюминку, которой часто не хватает в классическом окрашивании.

Универсальность

Подходит для любого цветотипа и стиля.

Как подготовить волосы к окрашиванию

Обесцвечивание — это всегда стресс для волос. Чтобы сохранить их здоровье:

Используйте маски и масла за несколько недель до окрашивания.

Наносите термозащиту при укладке.

После окрашивания ухаживайте за волосами с помощью шампуней и кондиционеров для окрашенных волос.

Выбирайте щадящие техники окрашивания, например, омбре или AirTouch, чтобы снизить вред для структуры волос.

Кому подойдет «клубничный лимонад»

Этот трендовый оттенок универсален:

Для светлокожих девушек он подчеркнет мягкость образа.

он подчеркнет мягкость образа. Для обладательниц смуглой кожи он добавит игривости и освежит внешний вид.

он добавит игривости и освежит внешний вид. Девушкам с рыжими или русыми волосами будет легче достичь нужного оттенка.

Советы по уходу за окрашенными волосами

Выбирайте увлажняющие шампуни и кондиционеры.

Питайте волосы маслами: масло ши, арганы или кокоса.

Избегайте частого использования горячих инструментов.

Обновляйте цвет с помощью тоников и профессиональных процедур.

Окрашивание «клубничный лимонад» — это не только тренд, но и способ преобразить образ, добавив яркости и женственности.

С правильным уходом ваши волосы сохранят здоровье, а результат будет выглядеть дорого и ухоженно.

Уточнения

Окрашивание волос — нанесение красителя с оксигентом на волосы, для изменения родного цвета или обесцвеченных прядей.



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