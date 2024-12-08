Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Японии нашли необычный выход из демографического кризиса
Шипы или липучка: что подойдёт для вашей зимы
Янтарная кислота и другие хитрости для здоровой рассады
Сон с кошкой: 3 причины, почему это полезно для вас обоих
Как добиться стройных ног с помощью простых упражнений
Скучные перелёты и секреты бортпроводников: что стоит знать перед полётом
Как мята помогает при болях в животе и синдроме раздраженного кишечника
Игорь Краснов: коррупционеры лишили страну 250 новых школ
В Москве значительно увеличилось количество ЖК, относящихся к классам комфорт-плюс и бизнес

Новый цвет сезона: как клубничный блонд стал главным трендом зимы

2:45
Моя семья » Красота и стиль

В зимние будни, когда так хочется ярких красок, окрашивание «клубничный лимонад» становится настоящим хитом.

Девушка
Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky
Девушка

Этот роскошный оттенок, сочетающий розовые, лимонные и блондовые тона, — отличный способ обновить образ без радикальных перемен.

Что такое «клубничный лимонад»

Это сочетание блонда, рыже-русого и нежно-розового оттенков. Оно придает образу легкость, воздушность и мягкость.

Такой цвет выглядит сложно и дорого, а главное, он подходит как светлокожим девушкам с веснушками, так и обладательницам смуглой кожи. Главное — правильно подобрать оттенок:

  • Для светлой кожи: Теплые розовые и золотистые блики.
  • Для смуглой кожи: Холодные переливы с лиловыми или жемчужными нотками.

Почему «клубничный лимонад» лучше блонда

Уникальность

В отличие от классического блонда, «клубничный лимонад» смотрится свежо и неординарно.

Мягкость образа

Теплые оттенки делают черты лица более женственными и нежными.

Яркость и сочность

Цвет добавляет изюминку, которой часто не хватает в классическом окрашивании.

Универсальность

Подходит для любого цветотипа и стиля.

Как подготовить волосы к окрашиванию

Обесцвечивание — это всегда стресс для волос. Чтобы сохранить их здоровье:

  • Используйте маски и масла за несколько недель до окрашивания.
  • Наносите термозащиту при укладке.
  • После окрашивания ухаживайте за волосами с помощью шампуней и кондиционеров для окрашенных волос.
  • Выбирайте щадящие техники окрашивания, например, омбре или AirTouch, чтобы снизить вред для структуры волос.

Кому подойдет «клубничный лимонад»

Этот трендовый оттенок универсален:

  • Для светлокожих девушек он подчеркнет мягкость образа.
  • Для обладательниц смуглой кожи он добавит игривости и освежит внешний вид.
  • Девушкам с рыжими или русыми волосами будет легче достичь нужного оттенка.

Советы по уходу за окрашенными волосами

  • Выбирайте увлажняющие шампуни и кондиционеры.
  • Питайте волосы маслами: масло ши, арганы или кокоса.
  • Избегайте частого использования горячих инструментов.
  • Обновляйте цвет с помощью тоников и профессиональных процедур.

Окрашивание «клубничный лимонад» — это не только тренд, но и способ преобразить образ, добавив яркости и женственности.

С правильным уходом ваши волосы сохранят здоровье, а результат будет выглядеть дорого и ухоженно.

Уточнения

Окрашивание волос — нанесение красителя с оксигентом на волосы, для изменения родного цвета или обесцвеченных прядей.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Похудевший Михаил Галустян показал подробное меню своего здорового питания
Шоу-бизнес
Похудевший Михаил Галустян показал подробное меню своего здорового питания Аудио 
Рецепт тушёной капусты, который покоряет с первого раза
Еда и рецепты
Рецепт тушёной капусты, который покоряет с первого раза Аудио 
Ошибки водителей зимой, которые губят АКПП
Авто
Ошибки водителей зимой, которые губят АКПП Аудио 
Популярное
Все, что нужно знать о запаривании веников для бани

Чтобы банный веник стал мягким и полезным, его нужно правильно запарить. Узнайте лучшие методы для дубовых, липовых и эвкалиптовых веников.

Все, что нужно знать о запаривании веников для бани
Как избежать недолива топлива на АЗС: советы опытных водителей
Как избежать недолива топлива на АЗС: советы опытных водителей
Недалеко от Солнца начинают формироваться новые планеты
10 000 шагов в день не будут иметь значения, если вы не будете делать это
Украинский дрон-ракета Пекло. Новое старое оружие в арсенале ВСУ Дмитрий Плотников Сирию ждёт распад. Россия после репутационных потерь окажется бенефициаром Любовь Степушова Родной язык ближе к душе, а иностранный — к телу? Учёные ответили на этот вопрос Игорь Буккер
Как вырастить на дачном участке белые грибы на зависть соседям
Минусы автоматической коробки передач в холодное время года
Сирию ждёт распад. Россия после репутационных потерь окажется бенефициаром
Сирию ждёт распад. Россия после репутационных потерь окажется бенефициаром
Последние материалы
Украинский дрон-ракета Пекло. Новое старое оружие в арсенале ВСУ
Игорь Краснов: коррупционеры лишили страну 250 новых школ
Новый цвет сезона: как клубничный блонд стал главным трендом зимы
В Москве значительно увеличилось количество ЖК, относящихся к классам комфорт-плюс и бизнес
Всего 2 часа ходьбы в день могут продлить вашу жизнь на 11 лет!
Зимний уход за шерстью собак важнее, чем летом
Как вернуть картофельному пюре воздушность и правильную текстуру
Японский маникюр: что это и почему его выбирают
Почему курица может навредить вашему питомцу
Пирамиду возрастом 1375 лет случайно откопали в Мексике
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.