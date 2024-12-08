Новый цвет сезона: как клубничный блонд стал главным трендом зимы

В зимние будни, когда так хочется ярких красок, окрашивание «клубничный лимонад» становится настоящим хитом.
Этот роскошный оттенок, сочетающий розовые, лимонные и блондовые тона, — отличный способ обновить образ без радикальных перемен.
Это сочетание блонда, рыже-русого и нежно-розового оттенков. Оно придает образу легкость, воздушность и мягкость.
Такой цвет выглядит сложно и дорого, а главное, он подходит как светлокожим девушкам с веснушками, так и обладательницам смуглой кожи. Главное — правильно подобрать оттенок:
Уникальность
В отличие от классического блонда, «клубничный лимонад» смотрится свежо и неординарно.
Мягкость образа
Теплые оттенки делают черты лица более женственными и нежными.
Яркость и сочность
Цвет добавляет изюминку, которой часто не хватает в классическом окрашивании.
Универсальность
Подходит для любого цветотипа и стиля.
Обесцвечивание — это всегда стресс для волос. Чтобы сохранить их здоровье:
Этот трендовый оттенок универсален:
Окрашивание «клубничный лимонад» — это не только тренд, но и способ преобразить образ, добавив яркости и женственности.
С правильным уходом ваши волосы сохранят здоровье, а результат будет выглядеть дорого и ухоженно.
Окрашивание волос — нанесение красителя с оксигентом на волосы, для изменения родного цвета или обесцвеченных прядей.
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