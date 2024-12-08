Зимний уход за кожей: как избежать сухости и раздражения

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Зима — испытание для чувствительной кожи. Сухой воздух, отопление, холодный ветер и перепады температуры могут привести к ксерозу — состоянию, при котором кожа становится сухой, стянутой и шелушащейся.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Девушка с грушами

Разберем, как ухаживать за кожей зимой, чтобы избежать этих проблем.

Что такое ксероз

Ксероз — это повышенная сухость кожи, вызванная потерей влаги и нарушением защитного барьера. В зимний период ксероз может быть вызван:

Перепадами температуры : холодный воздух на улице и сухое отопление дома.

: холодный воздух на улице и сухое отопление дома. Недостатком увлажнения : как внутреннего (питье воды), так и внешнего (уход за кожей).

: как внутреннего (питье воды), так и внешнего (уход за кожей). Использованием агрессивных средств ухода: мыло, скрабы, горячая вода.

Ксероз проявляется шелушением, стянутостью, микротрещинами, зудом и, при отсутствии лечения, воспалением.

Как избежать ксероза

Пейте больше воды

Увлажнение кожи начинается изнутри.

Норма потребления воды: 20-40 мл на 1 кг веса в день.

Пейте воду небольшими порциями в течение дня, чтобы поддерживать баланс.

Минимизируйте раздражение кожи

Избегайте длительного контакта с жесткой водой.

Используйте теплую, а не горячую воду (до 32°C).

Сократите время водных процедур.

После бассейна смывайте хлор, увлажняйте кожу.

Выбирайте гипоаллергенную косметику

Для чувствительной кожи подойдут средства с:

Церамидами : восстанавливают барьер кожи.

: восстанавливают барьер кожи. Пребиотиками : поддерживают здоровую микрофлору.

: поддерживают здоровую микрофлору. Маслом ши, пантенолом: питают и увлажняют кожу.

Уход за кожей зимой: пошаговый план

Очищение

Используйте мягкие средства без агрессивных компонентов (лаурилсульфат натрия).

В душе добавляйте масла, например, на основе персика или сои. Они защищают кожу от пересушивания.

Тонизация

После умывания наносите тоники с увлажняющими компонентами (церамиды, витамин F).

Это помогает восстановить рН и убрать остатки очищающих средств.

Увлажнение и питание

Используйте бальзамы с липидовосстанавливающим эффектом, которые создают защитный барьер.

Наносите кремы-эмоленты для предотвращения зуда и раздражений.

Дополнительный уход за губами

Применяйте бальзамы с маслами (авокадо, какао, манго).

Регулярное увлажнение предотвратит трещины и шелушение.

Полезные советы

Избегайте синтетики : отдавайте предпочтение натуральным тканям, чтобы минимизировать раздражение кожи.

: отдавайте предпочтение натуральным тканям, чтобы минимизировать раздражение кожи. Увлажнитель воздуха : поддержание влажности в помещении на уровне 40-60% улучшит состояние кожи.

: поддержание влажности в помещении на уровне 40-60% улучшит состояние кожи. Защита от холода: носите шарфы и перчатки, чтобы закрывать кожу от ветра.

Чувствительная кожа зимой требует особенного внимания. Соблюдение правил ухода, правильный выбор косметики и увлажнение помогут избежать ксероза, сохранить кожу мягкой и здоровой. Комплексный подход сделает вашу кожу устойчивой к внешним раздражителям даже в самые холодные месяцы.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. В биологии — наружный покров позвоночных животных.



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