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Зимний уход за кожей: как избежать сухости и раздражения

3:22
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Зима — испытание для чувствительной кожи. Сухой воздух, отопление, холодный ветер и перепады температуры могут привести к ксерозу — состоянию, при котором кожа становится сухой, стянутой и шелушащейся.

Девушка с грушами
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка с грушами

Разберем, как ухаживать за кожей зимой, чтобы избежать этих проблем.

Что такое ксероз

Ксероз — это повышенная сухость кожи, вызванная потерей влаги и нарушением защитного барьера. В зимний период ксероз может быть вызван:

  • Перепадами температуры: холодный воздух на улице и сухое отопление дома.
  • Недостатком увлажнения: как внутреннего (питье воды), так и внешнего (уход за кожей).
  • Использованием агрессивных средств ухода: мыло, скрабы, горячая вода.

Ксероз проявляется шелушением, стянутостью, микротрещинами, зудом и, при отсутствии лечения, воспалением.

Как избежать ксероза

Пейте больше воды

Увлажнение кожи начинается изнутри.

  • Норма потребления воды: 20-40 мл на 1 кг веса в день.
  • Пейте воду небольшими порциями в течение дня, чтобы поддерживать баланс.

Минимизируйте раздражение кожи

  • Избегайте длительного контакта с жесткой водой.
  • Используйте теплую, а не горячую воду (до 32°C).
  • Сократите время водных процедур.
  • После бассейна смывайте хлор, увлажняйте кожу.

Выбирайте гипоаллергенную косметику

Для чувствительной кожи подойдут средства с:

  • Церамидами: восстанавливают барьер кожи.
  • Пребиотиками: поддерживают здоровую микрофлору.
  • Маслом ши, пантенолом: питают и увлажняют кожу.

Уход за кожей зимой: пошаговый план

Очищение

  • Используйте мягкие средства без агрессивных компонентов (лаурилсульфат натрия).
  • В душе добавляйте масла, например, на основе персика или сои. Они защищают кожу от пересушивания.

Тонизация

  • После умывания наносите тоники с увлажняющими компонентами (церамиды, витамин F).
  • Это помогает восстановить рН и убрать остатки очищающих средств.

Увлажнение и питание

  • Используйте бальзамы с липидовосстанавливающим эффектом, которые создают защитный барьер.
  • Наносите кремы-эмоленты для предотвращения зуда и раздражений.

Дополнительный уход за губами

  • Применяйте бальзамы с маслами (авокадо, какао, манго).
  • Регулярное увлажнение предотвратит трещины и шелушение.

Полезные советы

  • Избегайте синтетики: отдавайте предпочтение натуральным тканям, чтобы минимизировать раздражение кожи.
  • Увлажнитель воздуха: поддержание влажности в помещении на уровне 40-60% улучшит состояние кожи.
  • Защита от холода: носите шарфы и перчатки, чтобы закрывать кожу от ветра.

Чувствительная кожа зимой требует особенного внимания. Соблюдение правил ухода, правильный выбор косметики и увлажнение помогут избежать ксероза, сохранить кожу мягкой и здоровой. Комплексный подход сделает вашу кожу устойчивой к внешним раздражителям даже в самые холодные месяцы.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. В биологии — наружный покров позвоночных животных.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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