Зимний уход за кожей: как избежать сухости и раздражения

Зима — испытание для чувствительной кожи. Сухой воздух, отопление, холодный ветер и перепады температуры могут привести к ксерозу — состоянию, при котором кожа становится сухой, стянутой и шелушащейся.
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Девушка с грушами
Разберем, как ухаживать за кожей зимой, чтобы избежать этих проблем.
Что такое ксероз
Ксероз — это повышенная сухость кожи, вызванная потерей влаги и нарушением защитного барьера. В зимний период ксероз может быть вызван:
Перепадами температуры: холодный воздух на улице и сухое отопление дома.
Недостатком увлажнения: как внутреннего (питье воды), так и внешнего (уход за кожей).
Использованием агрессивных средств ухода: мыло, скрабы, горячая вода.
Ксероз проявляется шелушением, стянутостью, микротрещинами, зудом и, при отсутствии лечения, воспалением.
Как избежать ксероза
Пейте больше воды
Увлажнение кожи начинается изнутри.
Норма потребления воды: 20-40 мл на 1 кг веса в день.
Пейте воду небольшими порциями в течение дня, чтобы поддерживать баланс.
Минимизируйте раздражение кожи
Избегайте длительного контакта с жесткой водой.
Используйте теплую, а не горячую воду (до 32°C).
Сократите время водных процедур.
После бассейна смывайте хлор, увлажняйте кожу.
Выбирайте гипоаллергенную косметику
Для чувствительной кожи подойдут средства с:
Церамидами: восстанавливают барьер кожи.
Пребиотиками: поддерживают здоровую микрофлору.
Маслом ши, пантенолом: питают и увлажняют кожу.
Уход за кожей зимой: пошаговый план
Очищение
Используйте мягкие средства без агрессивных компонентов (лаурилсульфат натрия).
В душе добавляйте масла, например, на основе персика или сои. Они защищают кожу от пересушивания.
Тонизация
После умывания наносите тоники с увлажняющими компонентами (церамиды, витамин F).
Это помогает восстановить рН и убрать остатки очищающих средств.
Увлажнение и питание
Используйте бальзамы с липидовосстанавливающим эффектом, которые создают защитный барьер.
Наносите кремы-эмоленты для предотвращения зуда и раздражений.
Дополнительный уход за губами
Применяйте бальзамы с маслами (авокадо, какао, манго).
Регулярное увлажнение предотвратит трещины и шелушение.
Полезные советы
Избегайте синтетики: отдавайте предпочтение натуральным тканям, чтобы минимизировать раздражение кожи.
Увлажнитель воздуха: поддержание влажности в помещении на уровне 40-60% улучшит состояние кожи.
Защита от холода: носите шарфы и перчатки, чтобы закрывать кожу от ветра.
Чувствительная кожа зимой требует особенного внимания. Соблюдение правил ухода, правильный выбор косметики и увлажнение помогут избежать ксероза, сохранить кожу мягкой и здоровой. Комплексный подход сделает вашу кожу устойчивой к внешним раздражителям даже в самые холодные месяцы.
Уточнения
Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. В биологии — наружный покров позвоночных животных.