Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Марио Фернандес высказался о завершении карьеры
Простой тест на крахмал: как понять, подходит ли картошка для салата
Даже айтишники в шоке! Зачем маркетплейсы платят курьерам такие огромные зарплаты?
Как капсаицин вызывает слёзы и насморк
Куркума считается лучшей приправой для здоровья
Как восстановить ногти после гель-лака
Как под километровыми льдами Марса появились скрытые реки и озера
Крупные кочаны капусты без химии: это проще, чем кажется
Идеальная форма бокала для пива существует — узнайте, какая

Зачем пить теплую воду перед завтраком: утренняя привычка, которая изменит ваше здоровье

2:33
Моя семья » Красота и стиль

Вопрос о том, стоит ли начинать утро со стакана горячей воды, вызывает множество споров. Однозначно, вода натощак может быть полезной, но важно учитывать правильную температуру и индивидуальные особенности организма.

Яблочная вода
Фото: flickr.com by memoreks, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Яблочная вода

Польза теплой воды натощак

Восполнение жидкости

За ночь организм теряет часть жидкости, и вода помогает восполнить этот баланс. Это улучшает самочувствие и повышает уровень энергии, делая пробуждение более комфортным.

Стимуляция метаболизма

Теплая вода активизирует обменные процессы, которые после сна замедлены. Это способствует лучшему усвоению питательных веществ и стимулирует работу ЖКТ.

Улучшение моторики кишечника

Вода помогает запустить моторику кишечника, что способствует очищению организма и снижает риск запоров.

Контроль аппетита

Выпитая перед завтраком теплая вода может создать ощущение сытости, что помогает снизить вероятность переедания.

Снижение стресса

Теплая вода оказывает расслабляющее воздействие на организм, помогая настроиться на спокойный и продуктивный день.

Рекомендации по употреблению

  • Температура воды: Оптимальная температура — 40-60 градусов. Слишком горячая или холодная вода может раздражать слизистую желудка и пищевода.
  • Количество воды: Рекомендуется выпивать 1-2 стакана.
  • Интервал до еды: После воды стоит подождать 30-40 минут перед завтраком.
  • Дополнения: Добавьте немного меда, если нет противопоказаний. Помните, что мед теряет полезные свойства в воде выше 60 градусов.
  • Лимон: С лимоном следует быть осторожным, особенно при заболеваниях ЖКТ или аллергии на цитрусовые.

Когда лучше воздержаться от теплой воды

Теплая вода натощак может быть противопоказана в следующих случаях:

  • Аллергия на добавленные компоненты (мед, лимон).
  • Обострения хронических заболеваний ЖКТ (гастрит, язва).
  • Индивидуальная непереносимость или дискомфорт после употребления.

Начинать день с теплой воды натощак действительно полезно для многих. Это помогает организму восстановиться после сна, улучшает пищеварение, поддерживает метаболизм и придает бодрость.

Главное — соблюдать умеренность, выбирать правильную температуру воды и учитывать особенности своего здоровья.

Уточнения

Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в живом организме. Эти процессы позволяют организмам расти и размножаться, сохранять свои структуры и отвечать на воздействия окружающей среды.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Попробуйте селёдку по-еврейски: просто, вкусно и необычно
Еда и рецепты
Попробуйте селёдку по-еврейски: просто, вкусно и необычно Аудио 
Палеонтологи отыскали чудо спустя 200 млн лет и даже дали ему имя
Наука и техника
Палеонтологи отыскали чудо спустя 200 млн лет и даже дали ему имя Аудио 
Россия поступила умно, запретив экспорт лома драгоценных металлов
Экономика и бизнес
Россия поступила умно, запретив экспорт лома драгоценных металлов Аудио 
Популярное
Внук Аллы Пугачёвой перестал общаться с семьёй отца

Елена Преснякова, бабушка Никиты Преснякова по отцу, рассказала, что её внук в последнее время стал очень закрытым и отдалился от родных.

Внук Аллы Пугачёвой перестал общаться с семьёй отца
Похудевший Михаил Галустян показал подробное меню своего здорового питания
Похудевший Михаил Галустян показал подробное меню своего здорового питания
Как спасти клубнику от долгоносика: простая схема обработки
Лобода призналась в ненависти к Натали и заявила, что у россиян убогий вкус
Сводка с фронта: ВСУ близки к потере сразу пяти городов, депутаты Рады готовятся бежать из страны Дмитрий Плотников Военный бюджет Украины на 2025 год почти не вырастет, но жить лучше не получится Андрей Николаев Отмена итогов президентских выборов ставит перед Румынией вопрос о выживании Любовь Степушова
Все, что нужно знать о запаривании веников для бани
Почему шотландские кошки такие злые? Интересные факты
Что обязательно должно быть на новогоднем столе в 2025 году
Что обязательно должно быть на новогоднем столе в 2025 году
Последние материалы
Как восстановить ногти после гель-лака
Как под километровыми льдами Марса появились скрытые реки и озера
Крупные кочаны капусты без химии: это проще, чем кажется
Зачем пить теплую воду перед завтраком: утренняя привычка, которая изменит ваше здоровье
Идеальная форма бокала для пива существует — узнайте, какая
Как кошки манипулируют своими хозяевами? 4 главных способа
Эксперимент в космосе и когнитивные функции астронавтов на МКС
Как Палермо сочетает древние традиции и современные тренды
Российских пенсионеров осчастливят уже в декабре
Запасаемся картофелем правильно! Вот как хранить овощ, чтобы он не испортился
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.