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Убтан: простой секрет сияющей кожи, который вы упускаете

Моя семья » Красота и стиль

Убтан — натуральное средство для очищения кожи, популярное благодаря своей экологичности и универсальности.

Маска
Фото: Freepik is licensed under Free license
Маска

Это порошок из измельченных трав, муки и глины, который при разведении превращается в мягкий очищающий состав.

Расскажем о пользе убтана, его особенностях и способах применения.

Что такое убтан

Убтан — сухой порошок, изначально придуманный в Индии для ухода за кожей лица и тела. Его главный плюс — полностью натуральный состав. Перед использованием убтан разводят водой или другой жидкостью до консистенции густой сметаны.

Основные компоненты убтана:

  • Мука (овсяная, рисовая, нутовая): основа средства, впитывает излишки кожного сала.
  • Сушеные травы (ромашка, календула, череда): успокаивают и очищают кожу.
  • Глина (голубая, белая, черная): насыщает минералами, улучшает тургор кожи.
  • Дополнения (уголь, соль, пряности): повышают эффективность средства.

Польза убтана для лица

Убтан обладает множеством полезных свойств:

  • Регулирует работу сальных желез.
  • Улучшает тонус кожи и разглаживает мелкие морщины.
  • Увлажняет и питает эпидермис.
  • Успокаивает покраснения и раздражения.
  • Осветляет пигментацию и улучшает цвет лица.
  • Отшелушивает омертвевшие клетки.
  • Помогает в борьбе с акне.

Противопоказания

Несмотря на натуральность, убтан подходит не всем. Противопоказания включают:

  • Аллергические реакции на компоненты.
  • Раздражение или повреждения кожи.
  • Воспаленные прыщи.
  • Кожные заболевания (грибковые, инфекционные, купероз).

Если после использования убтана появляются покраснение или дискомфорт, следует прекратить его применение.

Как пользоваться убтаном

Для умывания

  • Насыпьте 1-1,5 ч. л. порошка (для тела — 1-2 ст. л.).
  • Разведите водой или другой жидкостью.
  • Нанесите на кожу, помассируйте и смойте водой.

В качестве скраба

  • Для усиления абразивного эффекта добавьте соль, соду или молотый кофе.
  • Используйте смесь с крупным помолом для глубокого очищения.

В качестве маски

  • Нанесите состав на лицо, оставьте на 15-20 минут.
  • Дополнительно можно добавить масла (оливковое, кокосовое) или кисломолочные продукты.

Чем можно разводить убтан

Вместо воды используйте:

  • Минеральную воду: подтягивает и улучшает цвет кожи.
  • Гидролаты: борются с несовершенствами.
  • Чай: обеззараживает и подсушивает акне.
  • Молоко или кефир: питает и смягчает кожу.

Рецепты убтана своими руками

Очищающий с календулой

  • Рисовая мука — 2 ст. л.
  • Календула, крапива, ромашка — по 1 ст. л.
  • Глина — 1 ст. л.

Отбеливающий с петрушкой

  • Рисовая мука — 2 ст. л.
  • Петрушка, укроп, ромашка — по 1 ст. л.
  • Цедра лимона — 1 ст. л.
  • Белая глина — 1 ст. л.

Советы косметолога

Подбирайте состав убтана по типу кожи:

  • Для жирной кожи: рисовая мука, белая глина, травы с подсушивающим эффектом.
  • Для сухой кожи: овсяная мука, масла, травы с увлажняющими свойствами.
  • Используйте убтан не чаще 1-3 раз в неделю: чтобы не пересушить кожу.
  • Бережно относитесь к зоне шеи и декольте: не забывайте про них при уходе.

Убтан — безопасное и эффективное средство для ухода за кожей, если правильно подобрать состав и соблюдать технику применения. Сделать его своими руками легко, а результат — здоровая, сияющая кожа.

Уточнения

Сальные железы (sebaceous glands) — железы наружной секреции, которые располагаются в коже человека и других млекопитающих и выделяют жировой секрет — кожное сало (себум).

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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