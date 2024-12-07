Убтан: простой секрет сияющей кожи, который вы упускаете

Убтан — натуральное средство для очищения кожи, популярное благодаря своей экологичности и универсальности.

Фото: Freepik is licensed under Free license Маска

Это порошок из измельченных трав, муки и глины, который при разведении превращается в мягкий очищающий состав.

Расскажем о пользе убтана, его особенностях и способах применения.

Что такое убтан

Убтан — сухой порошок, изначально придуманный в Индии для ухода за кожей лица и тела. Его главный плюс — полностью натуральный состав. Перед использованием убтан разводят водой или другой жидкостью до консистенции густой сметаны.

Основные компоненты убтана:

Мука (овсяная, рисовая, нутовая): основа средства, впитывает излишки кожного сала.

основа средства, впитывает излишки кожного сала. Сушеные травы (ромашка, календула, череда): успокаивают и очищают кожу.

успокаивают и очищают кожу. Глина (голубая, белая, черная): насыщает минералами, улучшает тургор кожи.

насыщает минералами, улучшает тургор кожи. Дополнения (уголь, соль, пряности): повышают эффективность средства.

Польза убтана для лица

Убтан обладает множеством полезных свойств:

Регулирует работу сальных желез.

Улучшает тонус кожи и разглаживает мелкие морщины.

Увлажняет и питает эпидермис.

Успокаивает покраснения и раздражения.

Осветляет пигментацию и улучшает цвет лица.

Отшелушивает омертвевшие клетки.

Помогает в борьбе с акне.

Противопоказания

Несмотря на натуральность, убтан подходит не всем. Противопоказания включают:

Аллергические реакции на компоненты.

Раздражение или повреждения кожи.

Воспаленные прыщи.

Кожные заболевания (грибковые, инфекционные, купероз).

Если после использования убтана появляются покраснение или дискомфорт, следует прекратить его применение.

Как пользоваться убтаном

Для умывания

Насыпьте 1-1,5 ч. л. порошка (для тела — 1-2 ст. л.).

Разведите водой или другой жидкостью.

Нанесите на кожу, помассируйте и смойте водой.

В качестве скраба

Для усиления абразивного эффекта добавьте соль, соду или молотый кофе.

Используйте смесь с крупным помолом для глубокого очищения.

В качестве маски

Нанесите состав на лицо, оставьте на 15-20 минут.

Дополнительно можно добавить масла (оливковое, кокосовое) или кисломолочные продукты.

Чем можно разводить убтан

Вместо воды используйте:

Минеральную воду: подтягивает и улучшает цвет кожи.

подтягивает и улучшает цвет кожи. Гидролаты: борются с несовершенствами.

борются с несовершенствами. Чай: обеззараживает и подсушивает акне.

обеззараживает и подсушивает акне. Молоко или кефир: питает и смягчает кожу.

Рецепты убтана своими руками

Очищающий с календулой

Рисовая мука — 2 ст. л.

Календула, крапива, ромашка — по 1 ст. л.

Глина — 1 ст. л.

Отбеливающий с петрушкой

Рисовая мука — 2 ст. л.

Петрушка, укроп, ромашка — по 1 ст. л.

Цедра лимона — 1 ст. л.

Белая глина — 1 ст. л.

Советы косметолога

Подбирайте состав убтана по типу кожи:

Для жирной кожи: рисовая мука, белая глина, травы с подсушивающим эффектом.

рисовая мука, белая глина, травы с подсушивающим эффектом. Для сухой кожи: овсяная мука, масла, травы с увлажняющими свойствами.

овсяная мука, масла, травы с увлажняющими свойствами. Используйте убтан не чаще 1-3 раз в неделю: чтобы не пересушить кожу.

чтобы не пересушить кожу. Бережно относитесь к зоне шеи и декольте: не забывайте про них при уходе.

Убтан — безопасное и эффективное средство для ухода за кожей, если правильно подобрать состав и соблюдать технику применения. Сделать его своими руками легко, а результат — здоровая, сияющая кожа.

Уточнения

Сальные железы (sebaceous glands) — железы наружной секреции, которые располагаются в коже человека и других млекопитающих и выделяют жировой секрет — кожное сало (себум).



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