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Модные ошибки с остроносой обувью, которых стоит избегать

1:20
Моя семья » Красота и стиль

Многие девушки совершают стильные ошибки, которые делают их образ менее привлекательным, а иногда даже старят. Чтобы избежать таких ошибок и быть в тренде, стоит обратить внимание на несколько важных аспектов моды. Например, ковбойский стиль, несмотря на свою кажущуюся архаичность, по-прежнему актуален.

Каблуки
Фото: Freepik is licensed under Public domain
Каблуки

Если вы не собираетесь на тематическую вечеринку, выберите обувь, стилизованную под ковбойскую, предпочтительно черного или белого цвета с минимальным декором — это станет ярким акцентом в повседневном гардеробе и поддержит тренд на остроносую обувь. Также важным элементом в этом сезоне будут туфли на плоской подошве, особенно с острым носом. Они идеально подойдут для летних прогулок и офисных выходов, если выбрать модели пастельных оттенков. Сочетать остроносую обувь лучше всего с кожаными брюками темных цветов, что создаст стильный и элегантный образ. А вот с юбками или платьями такие туфли могут выглядеть комично.

Для вечерних выходов идеально подходят туфли на шпильке с брюками в пол, создавая изысканный и элегантный лук. Важно помнить, что остроносая обувь требует аккуратности в сочетаниях, чтобы не испортить образ.

Уточнения

Ту́фли — обувь, закрывающая ногу не выше щиколотки.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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