Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ошибки новичков на льду: как избежать травм и научиться правильно вставать
6 лучших эфирных масел для ухода за жирной кожей
Что делать на даче после первого снегопада
Простые подкормки для пышного цветения фиалок
Секрет стабильного вождения — новые шины на задних колёсах
Почему нут называют суперфудом для здоровья
В Южной Корее профсоюз Hyundai проведёт забастовки, если президент страны не уйдёт в отставку
Сергей Лазарев рассказал, почему сын и дочь смотярт на него косо
Раскрыты способы сделать домашние тренировки эффективнее

Как месяц без макияжа изменит вашу кожу и восприятие себя

1:14
Моя семья » Красота и стиль

Отказ от макияжа на месяц может стать настоящим бьюти-экспериментом, который принесет не только улучшения в внешности, но и в психоэмоциональном состоянии.

Кореянка
Фото: commons.wikimedia.org by Marie Claire Korea, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Кореянка

Топ-визажист Ксения Бохо рассказала о преимуществах такого вызова. Прежде всего, это положительно сказывается на состоянии кожи, которая получает возможность восстанавливаться, а воспаления и акне могут уменьшиться. Время без косметики также позволяет отказаться от ежедневной рутины, освобождая драгоценные часы для занятий спортом, чтения или отдыха.

К тому же, отказ от макияжа помогает научиться принимать свою естественную красоту и повысить уверенность в себе. Это также отличный способ сэкономить деньги, которые обычно тратятся на косметику. Помимо этого, отсутствие макияжа снижает стресс, связанный с постоянной заботой о внешнем виде. Эксперимент может стать временем для переосмысления своих приоритетов и фокусирования на более важных аспектах жизни, таких как здоровье и личные достижения.

Этот месяц может стать не просто вызовом, а шагом к внутренней гармонии и улучшению качества жизни.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Сейчас читают
Китай начал использовать против США своё доминирование в глобальной цепочке поставок вольфрама
Металлы
Китай начал использовать против США своё доминирование в глобальной цепочке поставок вольфрама Аудио 
Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории
Почему не цветет денежное дерево и как это исправить
Садоводство, цветоводство
Почему не цветет денежное дерево и как это исправить Аудио 
Популярное
Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории

Певец Филипп Киркоров поплатился крупной суммой за дерзкие шалости дочери-подростка.

Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории
Чтобы морковь была крупная, используйте это удобрение при посадке
Чтобы морковь была крупная, используйте это удобрение при посадке
Как в 60 лет снова чувствовать себя на 40? Добавьте в жизнь этот вид спорта
Отключение этой функции продлит жизнь вашему автомобилю
Корейская весна не удалась президенту Юну. Россия выиграла от его поражения Любовь Степушова Барон Врангель — славянофил с немецкими корнями Сергей Лебедев Атомный ледокольный флот России. Уникальная сила и мощь в арктических водах Дмитрий Плотников
Почему не цветет денежное дерево и как это исправить
Пудровые брови: мифы и правда о перманентном макияже бровей
Китай начал использовать против США своё доминирование в глобальной цепочке поставок вольфрама
Китай начал использовать против США своё доминирование в глобальной цепочке поставок вольфрама
Последние материалы
Раскрыты способы сделать домашние тренировки эффективнее
Как избежать штрафов и пени за налоги на автомобили и недвижимость
Туристам назвали запрещённые для провоза в самолёте неожиданные вещи
Три простых шага к великолепному урожаю голубики
Как месяц без макияжа изменит вашу кожу и восприятие себя
Как видеонаблюдение поможет предотвратить преступления в такси
Россиянам предложили нестандартные идеи для новогодних путешествий
Корейская весна не удалась президенту Юну. Россия выиграла от его поражения
Учёные создали гидрофобный материал, который может изменить будущее электроники
Эксперт оценил возможность замены ипотеки рассрочкой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.