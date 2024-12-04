Как месяц без макияжа изменит вашу кожу и восприятие себя

1:14 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Отказ от макияжа на месяц может стать настоящим бьюти-экспериментом, который принесет не только улучшения в внешности, но и в психоэмоциональном состоянии.

Фото: commons.wikimedia.org by Marie Claire Korea, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Кореянка

Топ-визажист Ксения Бохо рассказала о преимуществах такого вызова. Прежде всего, это положительно сказывается на состоянии кожи, которая получает возможность восстанавливаться, а воспаления и акне могут уменьшиться. Время без косметики также позволяет отказаться от ежедневной рутины, освобождая драгоценные часы для занятий спортом, чтения или отдыха.

К тому же, отказ от макияжа помогает научиться принимать свою естественную красоту и повысить уверенность в себе. Это также отличный способ сэкономить деньги, которые обычно тратятся на косметику. Помимо этого, отсутствие макияжа снижает стресс, связанный с постоянной заботой о внешнем виде. Эксперимент может стать временем для переосмысления своих приоритетов и фокусирования на более важных аспектах жизни, таких как здоровье и личные достижения.

Этот месяц может стать не просто вызовом, а шагом к внутренней гармонии и улучшению качества жизни.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.



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