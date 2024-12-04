Как маникюр может привлечь удачу и деньги в декабре

1:05 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Астролог Валентина Вильнер поделилась рекомендациями по маникюру, который привлечет удачу и финансовое благополучие в декабре. Согласно ее прогнозу, с 6 декабря по 3 января удачным выбором станут неоновые, кислотные цвета ногтей и абстрактные узоры, такие как омбре, а также использование страз, глиттера и символов космоса.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бордовый маникюр

Важно, чтобы хотя бы один ноготь был оформлен в этом стиле — с изображениями планет, звезд или ракет. Наиболее удачные дни для маникюра — с 6 по 9 декабря и с 19 по 21 декабря, когда планета денег будет в наибольшей силе. В январе маникюр должен стать более спокойным, а самыми удачными цветами для ногтей будут бирюзовый, синий, темно-зеленый, изумрудный и серебристый.

Вильнер советует в январе добавлять изображения волн, рыб, якорей или кораблей, чтобы усилить денежную энергетику, как сообщает Москва 24.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки).



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