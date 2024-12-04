Сколько раз нужно увлажнять кожу зимой и сколько кремов для этого использовать — ответ вас удивит

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Зимой кожа нуждается в особом уходе, чтобы избежать обезвоживания, шелушения и других проблем. Врач-дерматолог и косметолог Татьяна Егорова в беседе с Ньюсинфо рекомендует увлажнять кожу зимой только один раз в день, вечером, избегая использования кремов перед выходом на улицу.

Фото: freepik.com by teksomolika, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Новый год

Выбор зимнего крема для лица зависит от типа кожи. Для жирной кожи лучше использовать лёгкий увлажняющий крем, избегая питательных кремов с маслами, так как это может привести к появлению прыщей. Сухую кожу следует увлажнять с помощью плотных текстур, таких как кремы и маски, предназначенные для этого типа кожи.

Татьяна Егорова в зимний период предлагает использовать не один, а два крема: вниз наносится увлажнение, а сверху — питание. Это следует делать за 2-3 часа до сна, не перегружая кожу, отметила косметолог.

Для защиты губ от сухости и трещин можно использовать вазелин или вазелиновое масло, а также специальные средства, такие как Carmex. Для защиты рук необходимо носить перчатки, часто наносить жирные крема с маслами и использовать увлажняющие и питательные кремы.

Уточнения

Эмолент эмолиент, эмоллиент (от англ. emollient) — смесь сложных химических веществ, которые оказывают смягчающий и увлажняющий эффект на кожу.



Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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