Не только мороз на улице — косметолог рассказала о главных опасностях для кожи зимой

Зимой кожа нуждается в особом внимании и уходе, так как подвергается негативному воздействию мороза на улице, высокой температуры и сухости в помещениях. Чтобы защитить кожу в зимний период, необходимо следовать рекомендациям врача-дерматолога и косметолога Татьяны Егоровой, которыми она поделилась в разговоре с Ньюсинфо.
Татьяна советует проветривать помещения, увлажнять воздух, делать влажную уборку и использовать мокрые простыни на батареях, чтобы предотвратить пересушивание воздуха. Это поможет избежать обезвоживания кожи и появления шелушений.
Перепады температур создают дополнительную нагрузку на сосуды кожи, поэтому важно защищать её от холода с помощью капюшонов и шарфов. Татьяна также напоминает, что не стоит выходить на улицу сразу после умывания или принятия душа, так как вода на морозе может повредить клетки кожи.
Для увлажнения кожи вечером и предотвращения обезвоживания кожи утром перед выходом на улицу рекомендуется использовать специальные кремы и сыворотки. Людям с чувствительной кожей к холоду следует избегать длительного воздействия низких температур, а при холодовой аллергии необходимо обратиться к врачу для получения рекомендаций по лечению и уходу за кожей.
Зима́ — одно из четырёх времён года между осенью и весной.
Хо́лод — состояние или субъективное ощущение сравнительно низкой температуры воздуха по отношению к более тёплому времени (месту) или к обычным условиям для данного времени (места).
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