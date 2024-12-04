Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
РЖД рассматривает запрет на алкоголь в поездах дальнего следования
Депутат Госдумы предлагает освободить часть пенсии от НДФЛ
Как отбеливать полотенца? Есть простой способ, о котором знают не все
Что делать, если инспектор ГАИ превышает полномочия
Как морской снег влияет на климат и углеродный цикл Земли
Секреты бодрости: как избавиться от хронической усталости?
Аппетитная и сочная домашняя свиная колбаса — готовим её в духовке без специальной оболочки
Как сохранить комнатные цветы на балконе зимой?
Тело мечты за 20 минут: табата станет вашим ключом к успеху

Эффективные техники массажа лица для подтяжки контуров и сияния кожи

1:48
Моя семья » Красота и стиль

Современные техники массажа лица — это доступный способ улучшить контуры лица, повысить тонус кожи и избавиться от отёчности. С помощью простых упражнений можно сохранить молодость и свежесть, не прибегая к сложным косметическим процедурам.

Польза массажа лица

Массаж стимулирует кровообращение и лимфоток, что помогает избавиться от застойных явлений. Регулярные упражнения уменьшают отёчность, укрепляют мышцы лица и предотвращают их обвисание. Такой подход не только подтягивает контуры, но и способствует более глубокому проникновению ухаживающих средств в кожу.

Простые техники для массажа

Дренажный массаж

Эта техника помогает уменьшить отёчность и улучшить контуры лица. Легкими движениями проводите кончиками пальцев от центра лица к ушам. Для области под глазами используйте минимальное давление.

Подтягивающий массаж

Для улучшения овала лица выполняйте движения от подбородка вверх к скулам. Ладони должны плотно прилегать к коже, но не растягивать её.

Разглаживание морщин

Используйте указательные и средние пальцы для разглаживающих движений на лбу, между бровями и в зоне носогубных складок. Это поможет предотвратить появление морщин и разгладить мелкие линии.

Советы по выполнению массажа

  • Делайте массаж на чистую кожу, используя масло или крем для лучшего скольжения.
  • Проводите процедуры 3–4 раза в неделю.
  • Не забывайте про правильное положение рук и умеренное давление.

Регулярный массаж поможет не только улучшить контуры лица, но и сделает кожу сияющей и упругой.

Уточнения

Масса́ж — одна из мануальных техник, совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы в виде растирания, давления, вибрации, проводимых непосредственно на поверхности тела человека как руками, так и специальными аппаратами через воздушную, водную или иную среду с целью достижения лечебного или иного эффекта.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Сейчас читают
Под льдами Гренландии НАСА обнаружила военную базу
Наука и техника
Под льдами Гренландии НАСА обнаружила военную базу
Победительница музыкального шоу высказалась об эмоциональном поведении Сергея Лазарева
Российский шоу-бизнес
Победительница музыкального шоу высказалась об эмоциональном поведении Сергея Лазарева Аудио 
Названы породы кошек, которые обожают сидеть на руках
Домашние животные
Названы породы кошек, которые обожают сидеть на руках Аудио 
Популярное
Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории

Певец Филипп Киркоров поплатился крупной суммой за дерзкие шалости дочери-подростка.

Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории
Чтобы морковь была крупная, используйте это удобрение при посадке
Чтобы морковь была крупная, используйте это удобрение при посадке
Как в 60 лет снова чувствовать себя на 40? Добавьте в жизнь этот вид спорта
Почему не цветет денежное дерево и как это исправить
РСЗО M1991. Острая северокорейская кухня едет на специальную военную операцию Дмитрий Плотников О предложении Трампа Трюдо, чтобы Канада стала 51-м штатом США: это всегда в повестке Любовь Степушова Надписи на стенах Древнего Рима иллюстритруют бурную общественно-политическую жизнь его граждан Игорь Буккер
Пудровые брови: мифы и правда о перманентном макияже бровей
Греки начали массово продавать свои запасы золотых монет
Этот салат с курицей и черносливом — неотъемлемая часть вашего праздничного меню
Этот салат с курицей и черносливом — неотъемлемая часть вашего праздничного меню
Последние материалы
Долги по электроэнергии в России продолжают расти
Как правильно использовать капсулы для стирки? Не совершайте эту ошибку
Возможно ли путешествие через галактику на гигантских звездах
Креветки в хрустящей панировке — отличная идея горячей закуски для встречи с друзьями
Чем траттория под холмами Чочаре покоряет сердца гурманов
Стройное тело и чистота мыслей вам гарантированы: 5-минутная тренировка
Советы по выбору брюк, которые идеально подойдут вашей фигуре
Эти китайские авто готовят неприятные сюрпризы для владельцев
Не упустите момент: что сделать на даче после первого снегопада
Какие продукты способны разжижать кровь
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.