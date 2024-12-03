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Сохраните молодость при помощи этой антивозрастной диеты

1:15
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Какая диета лучше всего поможет вам жить дольше

Диетологи считают, что одной из самых здоровых диет является средиземноморская диета. В ней акцент делается на употреблении фруктов, овощей, цельного зерна, орехов, бобовых, рыбы и большого количества оливкового масла.

Полезные продукты
Фото: Freepik is licensed under License: Free
Полезные продукты

Средиземноморская диета содержит полезные жиры, особенно мононенасыщенные жиры, в дополнение к растительной пище. Чтобы продлить молодость, лучше всего придерживаться диеты, богатой овощами и фруктами, в том числе морепродуктами и орехами. Рыба и морепродукты являются одними из лучших источников белка.

Также можно добавить в рацион бобовые, в том числе нут, чечевицу или черную фасоль. Диетологи рекомендуют употреблять в пищу много цельнозерновых продуктов, сыров и большого количества оливкового масла.

Какие продукты отнимают у вас молодость

Избегайте сладостей, жирной и соленой пищи. Стоит убрать из рациона фастфуд, выпечку, белый хлеб, сладкую газировку, кофе и черный чай. Эти продукты плохо сказываются на молодости кожи.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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