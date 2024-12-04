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Советы по выбору брюк, которые идеально подойдут вашей фигуре

1:55
Моя семья » Красота и стиль

Выбор брюк, которые идеально подойдут вашей фигуре, — залог стильного и гармоничного образа. Правильно подобранная модель способна подчеркнуть достоинства, скрыть мелкие недостатки и создать пропорциональный силуэт. Разберём универсальные советы, которые помогут подобрать идеальные брюки для любого типа фигуры.

Песочные часы

Обладательницам фигуры «песочные часы» подойдут модели, подчеркивающие талию, например, брюки с завышенной посадкой. Отличным выбором станут зауженные брюки или широкие модели с поясом, которые акцентируют внимание на пропорциональности.

Груша

Девушкам с широкими бедрами и узкими плечами стоит обратить внимание на брюки с прямым или расклешенным кроем. Тёмные оттенки и вертикальные полосы помогут визуально вытянуть силуэт, а завышенная талия подчеркнет стройность.

Яблоко

Если ваша фигура имеет акцент на область живота, выбирайте брюки с плотной тканью и средней посадкой. Отлично подойдут свободные модели, такие как палаццо или брюки-кюлоты, которые создают баланс в образе.

Прямоугольник

Если талия выражена слабо, выбирайте брюки с декоративными элементами, складками или ремнями, чтобы добавить объёма. Модели клеш или бананы помогут визуально сделать фигуру более женственной.

Универсальные рекомендации

Обращайте внимание на длину: укороченные брюки удлинят ноги в сочетании с обувью на каблуке, а длинные модели сделают образ более строгим. Выбирайте качественные ткани, которые держат форму и подчеркивают линии фигуры.

Экспериментируйте с фасонами, тканями и аксессуарами, чтобы найти идеальный вариант, который станет основой вашего гардероба.

Уточнения

Брю́ки также штаны́, или портки́ — предмет верхней одежды, покрывающий нижнюю часть туловища и обе ноги по отдельности с помощью штанин.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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