Будьте осторожны! Вот на что стоит обратить внимание, чтобы не купить поддельные духи

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Выбор магазина

Прежде всего, покупать духи стоит в проверенном магазине, сообщает URA.RU. Желательно, чтобы это была крупная парфюмерная или косметическая сеть. В ней обычно продают оригинальные парфюмы, соблюдают правила хранения. Тревожным звонком является и отсутствие тестеров.

Фото: flickr.com by Hafiz Issadeen, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Парфюм

Упаковка

Кроме того, важно обращать внимание на упаковку духов. Проверьте, нет ли ошибок в названии бренда или аромата. Оригинальный парфюм должен иметь слюду и упаковку в виде прозрачного полиэтилена. Стекло флакона должно быть прозрачным без грубых швов. Трубочка во флаконах также обычно прозрачная.

Батч-код

Батч-код можно найти на дне упаковки или на нижней части стенок. В нем шифруется информация о сроке годности аромата и дате производства. Если кода нет или информация по нему недоступна, то духи, скорее всего, являются подделкой.

Цена

Не стоит искать самые дешевые варианты. Брендовые духи не будут стоит в несколько раз меньше своей обычной стоимости.

Уточнения

Духи́ (фр. parfum, extrait) — парфюмерное средство в виде спиртового или водно-спиртового раствора, содержащее 10—30 % (и более, по массе) душистых веществ.



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