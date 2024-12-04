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Как выбрать стильный и практичный пиджак для офиса и не только?

1:53
Моя семья » Красота и стиль

Пиджак — ключевой элемент гардероба, который добавляет образу элегантности и профессионализма. Правильно подобранная модель подходит не только для офиса, но и для повседневных или вечерних выходов. Узнайте, как выбрать стильный и универсальный пиджак, чтобы выглядеть безупречно в любой ситуации.

Женщина в костюме
Фото: Freepik by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина в костюме

Как выбрать пиджак для офиса?

Для деловой среды подойдут классические модели нейтральных оттенков: чёрного, серого, синего или бежевого. Выбирайте варианты с чётким кроем и минималистичным дизайном, чтобы пиджак легко сочетался с рубашками и блузами. Уделите внимание длине — укороченные модели подходят для юбок и платьев, а удлинённые идеально смотрятся с брюками.

Универсальные пиджаки для повседневного стиля

Для повседневного образа подойдут более свободные модели, такие как оверсайз или пиджаки с необычным кроем. Экспериментируйте с текстурами — твид, лён или мягкий трикотаж придадут образу уют и стиль. Такие пиджаки можно носить с джинсами, футболками и кроссовками.

Модели для особых случаев

Если вы ищете пиджак для вечернего выхода, выбирайте варианты с интересными деталями: атласной отделкой, блестящими тканями или вышивкой. Силуэт должен быть более приталенным, чтобы подчеркнуть фигуру. Сочетайте пиджак с элегантными платьями или брюками-палаццо.

Советы по выбору

Убедитесь, что пиджак сидит идеально: плечи должны соответствовать вашей линии плеч, а рукава заканчиваться на запястье. Выбирайте качественные ткани, которые сохраняют форму и смотрятся дорого.

Идеальный пиджак — это универсальная вещь, которая сделает ваш образ стильным в любой обстановке.

Уточнения

Пиджа́к — часть костюма, верхняя одежда с открытым отложным воротником и застёгивающимися на пуговицы полами.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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