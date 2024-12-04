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Как правильно использовать скраб для лица и избежать вреда для кожи?

2:02
Моя семья » Красота и стиль

Скрабы для лица давно заняли особое место в уходе за кожей, благодаря своей способности очищать и обновлять её. Однако неправильное использование этих средств может привести к раздражению и повреждению эпидермиса. Давайте разберёмся, как использовать скрабы с пользой и избежать вреда.

Женщина ухаживает за лицом
Фото: flickr.com by LG전자, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Женщина ухаживает за лицом

Польза скрабов для кожи

Скрабы помогают удалить ороговевшие клетки, выравнивая текстуру кожи и улучшая её цвет. Они способствуют улучшению кровообращения и повышают эффективность последующих косметических средств, таких как сыворотки и кремы. Для жирной кожи скрабы помогают очищать поры и бороться с комедонами, а для нормальной и комбинированной кожи — поддерживать здоровый вид.

Когда скрабы могут нанести вред?

Чрезмерное или слишком частое использование скрабов может повредить защитный барьер кожи, привести к сухости, раздражению и даже ускорить старение. Особую осторожность следует проявлять обладательницам чувствительной и тонкой кожи. Использование скраба на воспалённой или повреждённой коже также может ухудшить её состояние.

Как выбрать скраб для своего типа кожи?

  • Для сухой и чувствительной кожи подойдут мягкие кремовые скрабы с мелкими частицами.
  • Для жирной кожи выбирайте средства с более выраженными очищающими свойствами, но без агрессивных абразивов.
  • Для нормальной и комбинированной кожи подойдут универсальные формулы на основе фруктовых кислот или мелких гранул.

Основные правила применения

Используйте скраб не чаще 1–2 раз в неделю. Наносите средство мягкими круговыми движениями, избегая области вокруг глаз. После процедуры обязательно увлажните кожу.

Скрабы могут быть полезным дополнением к уходу, если правильно подобрать средство и не забывать о мерах предосторожности.

Уточнения

Скраб — косметический крем, содержащий твёрдые частицы (измельчённые семена растений, соль, сахар, очищенный песок и т. п.), используется для очищения кожи от омертвевших клеток.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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