Как правильно использовать скраб для лица и избежать вреда для кожи?

Скрабы для лица давно заняли особое место в уходе за кожей, благодаря своей способности очищать и обновлять её. Однако неправильное использование этих средств может привести к раздражению и повреждению эпидермиса. Давайте разберёмся, как использовать скрабы с пользой и избежать вреда.
Скрабы помогают удалить ороговевшие клетки, выравнивая текстуру кожи и улучшая её цвет. Они способствуют улучшению кровообращения и повышают эффективность последующих косметических средств, таких как сыворотки и кремы. Для жирной кожи скрабы помогают очищать поры и бороться с комедонами, а для нормальной и комбинированной кожи — поддерживать здоровый вид.
Чрезмерное или слишком частое использование скрабов может повредить защитный барьер кожи, привести к сухости, раздражению и даже ускорить старение. Особую осторожность следует проявлять обладательницам чувствительной и тонкой кожи. Использование скраба на воспалённой или повреждённой коже также может ухудшить её состояние.
Используйте скраб не чаще 1–2 раз в неделю. Наносите средство мягкими круговыми движениями, избегая области вокруг глаз. После процедуры обязательно увлажните кожу.
Скрабы могут быть полезным дополнением к уходу, если правильно подобрать средство и не забывать о мерах предосторожности.
Скраб — косметический крем, содержащий твёрдые частицы (измельчённые семена растений, соль, сахар, очищенный песок и т. п.), используется для очищения кожи от омертвевших клеток.
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