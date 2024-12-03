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Сжигается ли больше калорий при ходьбе на высоких каблуках?

1:37
Моя семья » Красота и стиль

Многие задаются вопросом, действительно ли ходьба на каблуках помогает сжигать больше калорий, чем обычная прогулка в комфортной обуви. Рассмотрим, как этот процесс работает и какие факторы влияют на количество сжигаемых калорий.

Ходьба на каблуках: особенности и преимущества

При ходьбе на высоких каблуках активируются дополнительные мышцы, особенно в области ног, ягодиц и спины. Это связано с тем, что каблуки изменяют угол наклона тела, заставляя работать мышцы более интенсивно. Таким образом, мышцы ног, включая икры и бедра, вынуждены компенсировать неестественное положение тела, что приводит к дополнительной нагрузке.

Сжигание калорий при ходьбе на каблуках

Однако стоит понимать, что дополнительные калории, сжигаемые при ходьбе на каблуках, не столь значительны. Исследования показывают, что при ходьбе в обуви на каблуках можно потратить всего на 10-20% больше энергии, чем при обычной прогулке.

Когда стоит избегать каблуков?

Частая ходьба на высоких каблуках может привести к проблемам с суставами, боли в спине и ногах, особенно если обувь неудобна или неправильно подобрана. Поэтому важно помнить о мерах предосторожности и не злоупотреблять ношением обуви на каблуках в повседневной жизни.

Хотя ходьба на каблуках действительно активирует дополнительные мышцы и помогает сжигать немного больше калорий, этот эффект незначителен по сравнению с другими формами физической активности.

Уточнения

Каблу́к — деталь обуви в виде вертикальной подставки, приподнимающей пятку выше уровня носка. 

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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