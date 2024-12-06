Предновогодние ошибки красоты: процедуры, которые могут испортить ваш праздник

Предновогодняя суета — это не только подарки и праздничное меню, но и желание выглядеть идеально на праздничных фото.
Однако некоторые косметологические процедуры могут преподнести неприятные сюрпризы, вроде покраснений, отеков или шелушения.
Разбираемся, какие процедуры лучше запланировать на январь, чтобы не испортить себе праздник.
Инъекции гиалуроновой кислоты обещают увлажненную и сияющую кожу, но на деле это не лучший выбор перед праздником. Возможные побочные эффекты:
Планируйте биоревитализацию минимум за 2-3 недели до важного события, а лучше отложите до января.
"Хочу новую кожу к Новому году" — частое желание клиентов, но стоит помнить:
Лучше выберите поверхностные пилинги, которые можно сделать за неделю до праздника.
Эффект ботокса проявляется постепенно, достигая пика через 10-14 дней. Возможные проблемы:
Если хотите провести процедуру, планируйте ее за три недели до праздников.
Несмотря на заманчивость подтянутого овала лица, нитевой лифтинг перед Новым годом может стать настоящим испытанием:
Сложно представить себе новогодний корпоратив без смеха, поэтому эту процедуру лучше перенести на январь.
Лазерные процедуры требуют длительного восстановления:
Любые лазерные манипуляции лучше отложить, чтобы избежать проблем с кожей на праздничных фото.
Не все процедуры требуют длительного восстановления. Перед праздниками можно:
Красота не терпит спешки. Планируйте серьезные процедуры после праздников, чтобы избежать неожиданных последствий и встретить Новый год в лучшем виде.
Ботулотокси́н (ботулини́ческий токси́н, токси́н ботули́зма) — белок-нейротоксин, вырабатываемый бактериями Clostridium botulinum.
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День зимнего солнцестояния — это важное астрономическое событие, которое символизирует начало астрономической зимы.