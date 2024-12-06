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Предновогодние ошибки красоты: процедуры, которые могут испортить ваш праздник

3:08
Моя семья » Красота и стиль

Предновогодняя суета — это не только подарки и праздничное меню, но и желание выглядеть идеально на праздничных фото.

Женщина в халате с маской на лице и журналом
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина в халате с маской на лице и журналом

Однако некоторые косметологические процедуры могут преподнести неприятные сюрпризы, вроде покраснений, отеков или шелушения.

Разбираемся, какие процедуры лучше запланировать на январь, чтобы не испортить себе праздник.

Биоревитализация

Инъекции гиалуроновой кислоты обещают увлажненную и сияющую кожу, но на деле это не лучший выбор перед праздником. Возможные побочные эффекты:

  • Папулы: небольшие бугорки на коже, которые держатся до недели.
  • Отечность: лицо может выглядеть опухшим в течение 5-7 дней.

Планируйте биоревитализацию минимум за 2-3 недели до важного события, а лучше отложите до января.

Срединные и глубокие пилинги

"Хочу новую кожу к Новому году" — частое желание клиентов, но стоит помнить:

  • После пилингов кожа шелушится не меньше недели.
  • Тональные средства плохо ложатся, а макияж выглядит неаккуратно.
  • Нельзя посещать сауну, танцевать в жарких помещениях или использовать привычную косметику.

Лучше выберите поверхностные пилинги, которые можно сделать за неделю до праздника.

Инъекции ботулотоксина

Эффект ботокса проявляется постепенно, достигая пика через 10-14 дней. Возможные проблемы:

  • Гематомы и отеки в местах инъекций.
  • Риск асимметрии, например, разной высоты бровей.

Если хотите провести процедуру, планируйте ее за три недели до праздников.

Нитевой лифтинг

Несмотря на заманчивость подтянутого овала лица, нитевой лифтинг перед Новым годом может стать настоящим испытанием:

  • Отечность, гематомы и асимметрия сохраняются до двух недель.
  • Придется отказаться от активной мимики, широкой улыбки и спать только на спине.

Сложно представить себе новогодний корпоратив без смеха, поэтому эту процедуру лучше перенести на январь.

Лазерные процедуры

Лазерные процедуры требуют длительного восстановления:

  • Кожа краснеет, шелушится и нуждается в особом уходе.
  • Нельзя пользоваться декоративной косметикой и находиться на солнце.

Любые лазерные манипуляции лучше отложить, чтобы избежать проблем с кожей на праздничных фото.

Что можно делать перед Новым годом

Не все процедуры требуют длительного восстановления. Перед праздниками можно:

  • Чистку лица — за 5-7 дней.
  • Поверхностные пилинги — за неделю.
  • Уходовыепроцедуры без инъекций — за 2 дня.
  • Криомассаж или массаж гуаша — за неделю.
  • BB-glow — за 2-3 дня.
  • Легкую мезотерапию витаминными коктейлями — за неделю.

Красота не терпит спешки. Планируйте серьезные процедуры после праздников, чтобы избежать неожиданных последствий и встретить Новый год в лучшем виде.

Уточнения

Ботулотокси́н (ботулини́ческий токси́н, токси́н ботули́зма) — белок-нейротоксин, вырабатываемый бактериями Clostridium botulinum.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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