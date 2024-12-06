Ваша косметика в опасности: ошибки в хранении, которые вы совершаете ежедневно

Как разобраться в своих запасах, сохранить свежесть средств и организовать туалетный столик, чтобы все было под рукой?
Главное правило: косметика должна храниться в прохладном и сухом месте, вдали от влаги, что исключает ванную комнату.
Определите, как и где вы обычно наносите макияж.
Любите ли вы стоять или предпочитаете сидеть? Есть ли рядом достаточно света? Ответы на эти вопросы помогут определить идеальное место для хранения.
Это может быть утомительным занятием, но результат того стоит. Разделите средства на категории:
Систематизация поможет сократить время на сборы и поддерживать порядок.
Прозрачные органайзеры — идеальное решение для хранения кистей, теней и уходовых средств.
Хотите оригинальности? Используйте стильные вазы, подсвечники или стаканы для зубных щеток. Расположите продукты в порядке их использования — от очищающих средств до финишных штрихов макияжа.
Создайте отдельное место для макияжа. Идеально, если туалетный столик находится в спальне и оснащен светодиодной подсветкой. Дневной свет тоже помогает наносить макияж более аккуратно. Такой подход сохранит косметику в хорошем состоянии, вдали от влажности и перепадов температуры.
Мини-холодильник — стильный и практичный аксессуар. Он поддерживает оптимальную температуру для хранения кремов, сывороток, масок и средств с витамином С или ретинолом. Это помогает сохранить их эффективность и свежесть на дольше.
Обратите внимание на срок годности, указанную на упаковке, а также на следующие признаки:
Кисти и спонжи для макияжа нуждаются в регулярной чистке. Если вы используете их ежедневно, мойте их после каждого применения, чтобы избежать размножения бактерий.
Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική - "искусство украшать, наряжать", далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.
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День зимнего солнцестояния — это важное астрономическое событие, которое символизирует начало астрономической зимы.