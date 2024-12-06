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Ваша косметика в опасности: ошибки в хранении, которые вы совершаете ежедневно

2:59
Моя семья » Красота и стиль

Как разобраться в своих запасах, сохранить свежесть средств и организовать туалетный столик, чтобы все было под рукой?

Косметика
Фото: commons.wikimedia.org by JollyRancher700, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Косметика

Ориентируйтесь на свои потребности

Главное правило: косметика должна храниться в прохладном и сухом месте, вдали от влаги, что исключает ванную комнату.

Определите, как и где вы обычно наносите макияж.

Любите ли вы стоять или предпочитаете сидеть? Есть ли рядом достаточно света? Ответы на эти вопросы помогут определить идеальное место для хранения.

Переберите косметику

Это может быть утомительным занятием, но результат того стоит. Разделите средства на категории:

  • По типу: продукты для губ, глаз, лица.
  • По текстуре: масла, стики, жидкие формулы.
  • По цвету: розовые, нюдовые, яркие.
  • По сезону: летние яркие оттенки или зимние насыщенные.
  • По частоте использования: повседневные средства на виду, остальные — в менее доступном месте.

Систематизация поможет сократить время на сборы и поддерживать порядок.

Выбирайте органайзеры для косметики с умом

Прозрачные органайзеры — идеальное решение для хранения кистей, теней и уходовых средств.

Хотите оригинальности? Используйте стильные вазы, подсвечники или стаканы для зубных щеток. Расположите продукты в порядке их использования — от очищающих средств до финишных штрихов макияжа.

Купите туалетный столик

Создайте отдельное место для макияжа. Идеально, если туалетный столик находится в спальне и оснащен светодиодной подсветкой. Дневной свет тоже помогает наносить макияж более аккуратно. Такой подход сохранит косметику в хорошем состоянии, вдали от влажности и перепадов температуры.

Приобретите бьюти-холодильник

Мини-холодильник — стильный и практичный аксессуар. Он поддерживает оптимальную температуру для хранения кремов, сывороток, масок и средств с витамином С или ретинолом. Это помогает сохранить их эффективность и свежесть на дольше.

Как понять, что косметика испортилась

Обратите внимание на срок годности, указанную на упаковке, а также на следующие признаки:

  • Тушь: храните не дольше 3-6 месяцев.
  • Помада: в прохладном месте она прослужит до 2 лет.
  • Пудровые текстуры: срок годности до 2 лет при условии чистоты кистей и спонжей.
  • Сыворотки и средства с витамином С: хранятся лучше в холодильнике, но при утрате цвета или аромата их стоит выбросить.

Уход за кистями и спонжами

Кисти и спонжи для макияжа нуждаются в регулярной чистке. Если вы используете их ежедневно, мойте их после каждого применения, чтобы избежать размножения бактерий.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική - "искусство украшать, наряжать", далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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