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Как восстановить волосы с помощью кератина без похода в салон

3:11
Моя семья » Красота и стиль

Кератин — структурный белок, который делает волосы прочными, эластичными и здоровыми.

Девушка с хвостом
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка с хвостом

Его нехватка приводит к сухости, ломкости и потере блеска. Но стоит ли доверять "мгновенным" кератиновым процедурам, и как правильно ухаживать за волосами с помощью этого белка? Разберем основные моменты.

Зачем волосам нужен кератин

Кератин — это основа структуры волоса, благодаря которой он сохраняет форму и прочность. Однако, в отличие от кожи, кератин волоса не восстанавливается самостоятельно, поэтому требуется дополнительный уход.

Уходовые средства с кератином помогают восполнять пустоты в структуре, возвращая волосам гладкость и блеск.

Что разрушает кератин

Кератин подвержен разрушению под воздействием химических и физических факторов:

  • Химическое воздействие: окрашивание, обесцвечивание, химическая завивка и выпрямление могут видоизменять или разрушать белок.
  • Физическое воздействие: высокие температуры от утюжков, фенов или частого расчесывания повреждают кутикулу, вызывая трещины и ломкость.
  • Ультрафиолет: солнечные лучи пересушивают волосы, разрушая кератин.

Для восстановления поврежденной структуры после таких факторов уход с кератином становится необходимым.

Как работают средства с кератином

Косметика для волос с кератином делится на три типа:

  • Стабилизированный кератин: содержит формальдегидные соединения. Активный, но при неправильном применении может пересушить волосы.
  • Гидролизированный кератин: безопасный вариант, который заполняет пустоты и возвращает волосам упругость и эластичность.
  • "Растительный" кератин: на основе протеинов пшеницы, шелка или сои. Усиливает действие гидролизированного кератина.

Для получения стойкого результата важно использовать средства с кератином курсом 3-4 месяца. Регулярное применение заполняет пустоты в волосах, делая их мягкими, гладкими и эластичными.

Кератиновое укрепление в домашних условиях

Домашние средства с кератином — шампуни, маски, бальзамы — безопасный способ укрепить волосы. Они не заменяют салонные процедуры, но заметно улучшают состояние локонов при регулярном использовании.

Курсовые салонные процедуры с гидролизированным кератином можно проводить 1 раз в 7-14 дней.

Такие услуги обеспечивают накопительный эффект, делая волосы гладкими и сильными. Однако важно помнить, что слишком интенсивные процедуры могут привести к еще большему повреждению структуры волос.

Советы по уходу после кератина

  • Используйте шампуни и кондиционеры без сульфатов, чтобы сохранить эффект от кератина.
  • Не забывайте защищать волосы от ультрафиолета и высоких температур.
  • Регулярное использование уходовых средств поможет сохранить гладкость и здоровье волос.

Уточнения

Кератины — семейство фибриллярных белков, обладающих механической прочностью, которая среди материалов биологического происхождения уступает лишь хитину.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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