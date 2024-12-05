5 свитеров, которые должны быть в вашем гардеробе этой зимой

2:18 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Свитер — универсальная часть зимнего гардероба, которая спасает от холода и позволяет выглядеть стильно даже в морозы.

Фото: unsplash.com by Remy_Loz axellvak, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Брюнетка с голубыми глазами, закрывающая нижнюю часть лица воротником свитера

Вместе с модным стилистом Машей Ведерниковой рассказываем, какие модели свитеров актуальны этой зимой и как правильно их сочетать.

Модные модели свитеров

Короткие свитеры (кроп-топы)

Такие свитеры вернулись в моду, добавляя игривость и женственность в зимний гардероб.

Совет стилиста: сочетайте их с высокими джинсами, юбками или многослойными образами, чтобы подчеркнуть фигуру и создать стильный акцент.

Объемный оверсайз

Комфорт и уют — главные тренды холодного сезона. Объемные свитеры напоминают мягкое одеяло и идеально подходят для суровой зимы.

С чем носить: узкие джинсы, леггинсы или плотные колготки помогут сбалансировать силуэт и сохранить стиль.

Асимметричные модели

Нестандартный крой добавляет оригинальности любому образу.

Рекомендация: такие свитеры отлично смотрятся с классическими юбками или дизайнерскими брюками, подчеркивая индивидуальность.

Свитеры с фактурной вязко

Интересные текстуры делают образ более глубоким и запоминающимся.

Где носить: подойдут как для офиса, так и для вечерних мероприятий, особенно если они украшены декоративными элементами.

Геометрические принты

Свитеры с четкими узорами остаются трендом.

Секрет сочетания: комбинируйте их с простыми брюками или юбками, дополняя аксессуарами, чтобы принт оставался в центре внимания.

Советы по стилю: как носить свитеры этой зимой

Свитер вместо шарфа : выбирайте модели с высоким воротником, которые заменят шарф и добавят стильный акцент. Такой свитер можно набросить на плечи, как палантин.

: выбирайте модели с высоким воротником, которые заменят шарф и добавят стильный акцент. Такой свитер можно набросить на плечи, как палантин. Свитер на костюм : надев свитер поверх классического костюма, вы создадите многослойный и элегантный образ. Это решение идеально для неформальных встреч и креативных мероприятий.

: надев свитер поверх классического костюма, вы создадите многослойный и элегантный образ. Это решение идеально для неформальных встреч и креативных мероприятий. Два свитера один на другой: комбинируйте тонкий и толстый свитеры, чтобы оставаться модным и согретым даже в лютый мороз.

Уточнения

Сви́тер (англ. sweater от to sweat - "потеть") — предмет вязаной одежды для верхней части тела без застёжек, с длинными рукавами.



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