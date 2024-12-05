5 свитеров, которые должны быть в вашем гардеробе этой зимой

Свитер — универсальная часть зимнего гардероба, которая спасает от холода и позволяет выглядеть стильно даже в морозы.
Вместе с модным стилистом Машей Ведерниковой рассказываем, какие модели свитеров актуальны этой зимой и как правильно их сочетать.
Такие свитеры вернулись в моду, добавляя игривость и женственность в зимний гардероб.
Совет стилиста: сочетайте их с высокими джинсами, юбками или многослойными образами, чтобы подчеркнуть фигуру и создать стильный акцент.
Комфорт и уют — главные тренды холодного сезона. Объемные свитеры напоминают мягкое одеяло и идеально подходят для суровой зимы.
С чем носить: узкие джинсы, леггинсы или плотные колготки помогут сбалансировать силуэт и сохранить стиль.
Нестандартный крой добавляет оригинальности любому образу.
Рекомендация: такие свитеры отлично смотрятся с классическими юбками или дизайнерскими брюками, подчеркивая индивидуальность.
Интересные текстуры делают образ более глубоким и запоминающимся.
Где носить: подойдут как для офиса, так и для вечерних мероприятий, особенно если они украшены декоративными элементами.
Свитеры с четкими узорами остаются трендом.
Секрет сочетания: комбинируйте их с простыми брюками или юбками, дополняя аксессуарами, чтобы принт оставался в центре внимания.
Сви́тер (англ. sweater от to sweat - "потеть") — предмет вязаной одежды для верхней части тела без застёжек, с длинными рукавами.
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