Ретинол: чудо-средство, которое работает, или маркетинговый обман

Ретинол — это неактивная форма витамина А, которая при нанесении на кожу преобразуется в ретиноевую кислоту. Этот процесс активизирует клеточные рецепторы, влияя на гены: стимулирует их или подавляет.
Главный эффект ретинола — борьба со старением кожи. Он нормализует процессы, блокирует разрушительные ферменты и усиливает выработку коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты, что делает кожу упругой и гладкой.
Ретинол работает на глубоких уровнях кожи. Его основные эффекты:
Начинать следует с минимальной концентрации, чтобы кожа адаптировалась. Рекомендуемая схема:
Курс ретинизации обычно длится не менее 4 месяцев. Для поддержания эффекта после курса достаточно использовать ретинол 1-2 раза в неделю.
Ретинол можно использовать круглый год. Летом, если вы часто бываете на солнце, лучше воздержаться от интенсивного применения, а зимой он будет особенно эффективен.
Ретинол нестабилен, поэтому важно обратить внимание на упаковку. Идеальный выбор:
Признак работы ретинола — сухость, шелушение и легкое раздражение на 2-3 неделе.
Ретинол может вызывать раздражение, поэтому вводить его стоит под наблюдением врача. Он противопоказан:
После нанесения ретинола важно тщательно мыть руки, чтобы избежать попадания препарата на кожу других людей или животных.
Ретино́л (истинный витамин A, (1,1,5-триметилциклогексен-5-ил-6)-(3,7-диметилнонатетраен-2,4,6,8-ол-1) (рац. формула С20Н30О) — жирорастворимый антиоксидант. В чистом виде нестабилен, встречается как в растительных продуктах, так и в животных источниках.
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