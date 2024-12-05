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Ретинол: чудо-средство, которое работает, или маркетинговый обман

2:46
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Ретинол — это неактивная форма витамина А, которая при нанесении на кожу преобразуется в ретиноевую кислоту. Этот процесс активизирует клеточные рецепторы, влияя на гены: стимулирует их или подавляет.

уход
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
уход

Главный эффект ретинола — борьба со старением кожи. Он нормализует процессы, блокирует разрушительные ферменты и усиливает выработку коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты, что делает кожу упругой и гладкой.

Как действует ретинол

Ретинол работает на глубоких уровнях кожи. Его основные эффекты:

  • Ускоряет отшелушивание клеток.
  • Выравнивает текстуру кожи.
  • Нормализует выработку кожного сала.
  • Активизирует процессы регенерации.
  • Эти свойства делают ретинол незаменимым в уходе за кожей, склонной к старению, пигментации и неровному тону.

Как вводить ретинол в уход

Начинать следует с минимальной концентрации, чтобы кожа адаптировалась. Рекомендуемая схема:

  • Первая неделя: понедельник, четверг, воскресенье.
  • Вторая неделя: при отсутствии раздражений переход на использование через день.
  • Третья неделя: если кожа хорошо реагирует, можно применять ежедневно.

Курс ретинизации обычно длится не менее 4 месяцев. Для поддержания эффекта после курса достаточно использовать ретинол 1-2 раза в неделю.

Как тип кожи влияет на применение

  • Нормальная, комбинированная, жирная кожа: начальная концентрация ретинола — 0,5%.
  • Чувствительная кожа: концентрация 0,15–0,25%.

Когда лучше применять ретинол

Ретинол можно использовать круглый год. Летом, если вы часто бываете на солнце, лучше воздержаться от интенсивного применения, а зимой он будет особенно эффективен.

Как выбрать средство с ретинолом

Ретинол нестабилен, поэтому важно обратить внимание на упаковку. Идеальный выбор:

  • Флаконы с дозатором.
  • Средства без антиоксидантов, чтобы избежать окисления.

Признак работы ретинола — сухость, шелушение и легкое раздражение на 2-3 неделе.

Осторожность при применении

Ретинол может вызывать раздражение, поэтому вводить его стоит под наблюдением врача. Он противопоказан:

  • Во время беременности.
  • Во время кормления грудью до 8 месяцев.

После нанесения ретинола важно тщательно мыть руки, чтобы избежать попадания препарата на кожу других людей или животных.

Уточнения

Ретино́л (истинный витамин A, (1,1,5-триметилциклогексен-5-ил-6)-(3,7-диметилнонатетраен-2,4,6,8-ол-1) (рац. формула С20Н30О) — жирорастворимый антиоксидант. В чистом виде нестабилен, встречается как в растительных продуктах, так и в животных источниках.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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