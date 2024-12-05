Идеальные брови: как выбрать форму и оставаться в тренде

3:07 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Правильная форма бровей способна преобразить лицо, подчеркнув его достоинства. В статье мы расскажем о трендах, типах бровей и их выборе под особенности внешности.

Фото: unsplash.com by Allef Vinicius seteales, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Глаза

Виды бровей: что подойдет вам

Каждая бровь состоит из головки, тела, хвостика и арки. Их форма определяет общий вид. Среди основных форм:

Прямые брови : Хвостик, тело и головка лежат на одной линии. Подходят многим, визуально смягчая черты лица. Однако не рекомендуются для узкого разреза глаз.

: Хвостик, тело и головка лежат на одной линии. Подходят многим, визуально смягчая черты лица. Однако не рекомендуются для узкого разреза глаз. Дугообразные : Плавный изгиб добавляет женственности и делает взгляд распахнутым. Минус — визуально может прибавлять возраст.

: Плавный изгиб добавляет женственности и делает взгляд распахнутым. Минус — визуально может прибавлять возраст. Брови "домиком" : Яркий излом делает лицо выразительным, но акцентирует внимание на верхней половине лица.

: Яркий излом делает лицо выразительным, но акцентирует внимание на верхней половине лица. S-образные: Плавные линии, подчеркивающие скулы, скрывающие недостатки, но требующие частой коррекции.

Как выбрать форму по типу лица

Чтобы определить оптимальную форму, сначала определите свой тип лица:

Овальное лицо : Универсальный вариант. Подойдут прямые формы или легкие арки.

: Универсальный вариант. Подойдут прямые формы или легкие арки. Круглое лицо : Изломы добавляют четкости чертам. Избегайте мягких линий.

: Изломы добавляют четкости чертам. Избегайте мягких линий. Квадратное лицо : Мягкий изгиб смягчает угловатые черты.

: Мягкий изгиб смягчает угловатые черты. Прямоугольное лицо : Брови должны визуально укорачивать лицо, добавляя ширины.

: Брови должны визуально укорачивать лицо, добавляя ширины. Ромбовидное лицо : Изогнутые линии сгладят острые углы.

: Изогнутые линии сгладят острые углы. Треугольное лицо: Округлая форма с приподнятыми кончиками помогает сбалансировать пропорции.

Что будет модным в 2025 году

По словам визажиста Анны Жуковской, в моде — натуральность. В 2025 году актуальны плавные формы и умеренная густота бровей. Среди трендов:

Ламинирование с натуральным эффектом : Легкая укладка без "эффекта мыльницы".

: Легкая укладка без "эффекта мыльницы". Мягкое окрашивание : Естественные оттенки с использованием техник омбре.

: Естественные оттенки с использованием техник омбре. Техника волосков : Микроблейдинг и напыление с акцентом на прорисовку отдельных волосков.

: Микроблейдинг и напыление с акцентом на прорисовку отдельных волосков. Цветовые тренды: Теплые оттенки для блондинок, холодные — для брюнеток.

Что еще учитывать при выборе формы

На форму бровей влияют:

Размер глаз : Большие глаза требуют более густых бровей для баланса, маленькие — минимализма.

: Большие глаза требуют более густых бровей для баланса, маленькие — минимализма. Разрез глаз : Изогнутые линии подходят для опущенных уголков, закругленные — для приподнятых.

: Изогнутые линии подходят для опущенных уголков, закругленные — для приподнятых. Расположение бровей: Если надбровная кость близка к глазам, важно приподнять брови для визуального "освобождения" зоны.

Правильно подобранная форма бровей может кардинально преобразить ваш образ, подчеркнув достоинства и сгладив недостатки.

Следуйте советам экспертов, учитывайте индивидуальные особенности лица и не забывайте о регулярном уходе, чтобы ваши брови оставались красивыми и стильными в любое время.

Уточнения

Тренд (англицизм от trend — тенденция) — основная тенденция изменения чего-либо: например, в математике — временного ряда.



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