Преждевременное старение: привычки, которые губят вашу кожу

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Возрастные изменения — неизбежная часть жизни, но преждевременное старение кожи можно предотвратить, если знать основные факторы, способствующие этому процессу. Об этом рассказала врач-косметолог и дерматолог Нана Носарева.

Фото: Freepik is licensed under Free license Тургор кожи

Естественное и преждевременное старение

Нана Носарева объясняет, что старение кожи бывает двух видов: естественное и преждевременное.

"Возрастные изменения проявляются постепенно, чаще всего после 30 лет. Хотя невозможно остановить хронологическое старение, правильный уход, здоровый образ жизни и косметологические процедуры способны замедлить его", — подчеркнула врач.

Преждевременное старение, напротив, связано с внешними факторами и может быть предотвращено.

Ультрафиолет: главный враг кожи

Одной из ключевых причин преждевременного старения является воздействие солнечного света.

"Длительное нахождение под прямыми лучами в часы с 12:00 до 16:00 вызывает необратимые процессы в клетках кожи. Она теряет упругость, нарушается барьерная функция, появляются морщины", — отметила Носарева.

Курение

Еще один серьезный фактор. Никотин негативно влияет на цвет и упругость кожи, повышает её чувствительность, а кислородное голодание провоцирует купероз и расширенные поры.

Стресс и недосып

Регулярный стресс и недостаток сна приводят к повышенной выработке кортизола и адреналина, что разрушает гиалуроновую кислоту, коллаген и эластин.

Питание и красота кожи

Неправильное питание, особенно чрезмерное употребление сахара и фастфуда, способствует разрушению коллагеновых и эластиновых волокон.

"Кожа состоит из коллагеновых и эластиновых волокон, основой которых является белок. Для молодости кожи важно потреблять достаточное количество белка — около 1 г на 1 кг веса", — советует Носарева.

Неправильный уход

Подходящий ежедневный уход играет решающую роль. Неправильно подобранные средства могут не только не помочь, но и ухудшить состояние кожи.

Как сохранить молодость кожи

Комбинация здорового образа жизни, правильного ухода, минимизации стресса и защиты от внешних факторов позволяет надолго сохранить молодость кожи.

Уточнения

Стресс (от англ. stress "нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения") — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).



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