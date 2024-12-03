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Почему перманентный макияж бровей может быть неестественным

1:13
Моя семья » Красота и стиль

Перманентный макияж бровей — это популярная бьюти-процедура, позволяющая создать идеальную форму бровей с использованием пигментов. Главное отличие от традиционного татуажа — введение красящих веществ не так глубоко, что делает результат более натуральным и долговечным. Однако не все работы в этой сфере безупречны, и часто причиной неудачи становятся ошибки мастера.

Девушка
Фото: flickr.com by homegets.com, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Девушка

Ключевыми проблемами являются отсутствие опыта у специалиста, использование некачественных пигментов, неправильная форма бровей, асимметрия и слишком глубокое введение пигмента. Также важно, чтобы мастер не использовал черный пигмент в чистом виде, так как это может привести к синеве и зеленоватому оттенку. Некоторыми мастерами пренебрегается личным мнением клиента, что также влияет на конечный результат.

Чтобы результат перманентного макияжа был идеальным, важно выбирать опытного мастера с хорошим портфолио, правильно подобранными пигментами и умением учитывать индивидуальные особенности клиента. Тогда процедура будет не только красивой, но и долговечной, не требующей обновления.

Уточнения

Пермане́нтный макия́ж (от лат. permanens «постоянный»), также татуаж, контурный макияж, микропигментация, дермопигментация — внедрение специального пигмента в верхние слои дермы с помощью иглы для создания стойкого рисунка на лице, чтобы подчеркнуть, выделить, скорректировать, улучшить некоторые черты лица или имитировать обычный макияж.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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