Почему губы сохнут, и как это предотвратить

1:21 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Кожа губ обладает повышенной чувствительностью и уязвимостью из-за своего тонкого рогового слоя, большого количества сальных желез и кровеносных сосудов. Это делает губы подверженными сухости и микротрещинам, особенно в условиях неблагоприятной погоды, таких как холод, жара, сильный ветер и УФ-излучение.

Фото: flickr.com by MouthGuy2013, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Губы

К тому же сухой воздух в отопительный сезон и вредные привычки, например, облизывание губ или курение, только усугубляют ситуацию. Постоянное воздействие агрессивных факторов нарушает защитные барьеры кожи и приводит к потере влаги.

Кроме того, применение некоторых косметических средств, таких как стойкие матовые помады, может ухудшить состояние губ, а неправильное питание и дефицит жидкости также играют свою роль. Иногда сухость губ может быть связана с заболеваниями, не обязательно кожными, поэтому в случае хронической проблемы стоит проконсультироваться с врачом.

Для профилактики сухости губ рекомендуется избегать привычки облизывать губы, использовать увлажняющие бальзамы и масла, а также защищать кожу губ от солнца. Кроме того, регулярный уход с помощью скрабов и удаление макияжа помогут сохранить губы мягкими и увлажненными.

Уточнения

Гу́бы рта (лат. labia oris) — это парные горизонтальные кожно-мышечные складки, окружающие вход в полость рта на лице человека и некоторых видов животных, — верхняя губа (labium superius) и нижняя губа (labium inferius).



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