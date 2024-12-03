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Как часто стоит ходить к косметологу для поддержания молодости

1:10
Моя семья » Красота и стиль

Молодость и привлекательность кожи требуют не только правильного ухода, но и регулярных визитов к косметологу. Вера Фишингер, управляющая косметологической клиникой и бизнес-коуч, рассказывает, как часто стоит обращаться к специалисту, чтобы поддерживать здоровый внешний вид. Косметолог может помочь в решении различных проблем, таких как закупоренные поры, пигментация, потеря упругости и сосудистые звездочки, а также посоветовать процедуры для профилактики.

Маска
Фото: Freepik is licensed under Free license
Маска

Регулярность посещений зависит от типа процедуры, возраста и индивидуальных показаний. Важно не только следить за внешностью, но и заботиться о профилактике, чтобы избежать серьезных проблем. Например, после 30 лет кожа начинает терять упругость, и регулярные визиты к косметологу помогают замедлить старение.

Для подростков и молодых людей важно освоить основы ухода за кожей, а для людей старше 35 лет — поддерживать контуры лица и бороться с возрастными изменениями. В любом случае, консультуясь с косметологом, можно продлить молодость и здоровье кожи.

Уточнения

Косметология (от греч. κοσμητικός- красота и -λογία — учение) — наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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