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Как сохранить молодость лица без дорогих процедур

1:18
Моя семья » Красота и стиль

Множество женщин тратят значительные деньги на косметику, массажи и инъекции, но не замечают улучшений в своей внешности или даже начинают замечать признаки старения. Причина кроется в ежедневных ошибках, которые мы совершаем в уходе за собой. Евгения Конычева, основатель сети салонов фейслифтинга IDOL FACE, поделилась советами, как избежать этих ошибок.

Тургор кожи
Фото: Freepik is licensed under Free license
Тургор кожи

Основные правила ухода включают: обязательно смывать косметику перед сном, избегать перегрузки кожи множеством косметических средств, не трогать воспаления на лице, и применять средства с SPF круглый год. Важно контролировать питание, избегать переизбытка сахара и экстремальных диет, а также не забывать пить достаточно воды.

Вредные привычки, такие как курение и алкоголь, ухудшают состояние кожи, уменьшают тонус сосудов и снижают уровень витаминов. Спорт, регулярные упражнения на осанку, правильный сон (не менее 7-9 часов) и чистое постельное белье помогут сохранить здоровье кожи и замедлить процесс старения.

Применяя эти простые правила, можно значительно продлить молодость и здоровье кожи, не прибегая к дорогим и часто неэффективным процедурам.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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