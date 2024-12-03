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Как избавиться от складок на спине без оборудования

1:30
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Для эффективного избавления от жировых складок на спине необходимо комплексно подходить к вопросу. В первую очередь, важно учитывать, что жировые отложения не могут быть уменьшены локально, если общий уровень жировой массы в организме остается высоким. Также стоит обратить внимание на питьевой режим, поскольку отечность, которую мы часто воспринимаем как жир, может быть следствием задержки жидкости в организме.

Занятия спортом
Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Занятия спортом

Кроме того, складки на спине часто являются результатом неправильной осанки, а точнее — из-за недостаточной подвижности грудной клетки и лопаток. Эти проблемы приводят к перенапряжению мышц и накоплению жидкости, что способствует образованию складок. Чтобы улучшить внешний вид спины, важно работать над осанкой, выполняя специальные упражнения, направленные на развитие подвижности в грудной клетке и лопатках. Эти упражнения не требуют использования дополнительного оборудования и могут быть выполнены в домашних условиях.

Например, такие упражнения, как вращение грудной клетки, сгибание в грудном отделе, тяга сверху и вращение в Т-мост помогают улучшить подвижность грудной клетки, активировать мышцы спины и устранить отечность. Регулярная тренировка, направленная на эти зоны, способствует улучшению осанки и снижению отечности, что помогает уменьшить складки и получить красивую, стройную спину.

Уточнения

Спина́ (лат. dorsum) — задняя сторона туловища, простирающаяся от нижней части шеи до поясницы.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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