Можно ли делать маникюр детям и в каком возрасте

Молодые мамы часто задаются вопросом, с какого возраста можно делать маникюр для детей и как правильно ухаживать за детскими ногтями. Эксперт по маникюру Светлана Асадова рекомендует начинать делать маникюр с 12 лет, но только в гигиеническом формате, без покрытия. Для детей маникюр — это, прежде всего, гигиеническая процедура, которая помогает избавиться от заусенцев и обрабатывает сломанные ноготки. Также маникюр может стать хорошим способом приучить детей к заботе о здоровье ногтей и предотвратить их грызение.

Фото: freepik.com by senivpetro on Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ девочка

Главное отличие детского маникюра от взрослого — это работа с кутикулой. У детей она очень тонкая и нежная, поэтому мастера не должны ее обрезать. Для ухода достаточно использовать апельсиновую палочку и удалить только верхний слой кутикулы. До 16 лет не рекомендуется использовать аппаратный маникюр, так как ногтевые пластины у детей еще формируются. Кроме того, детям можно красить ногти, но следует выбирать безопасные лаки, без агрессивных химических веществ.

Если маникюр выполняется в домашних условиях, важно проявлять осторожность, так как кожа и ногти детей очень чувствительные. Лучше использовать безопасные инструменты и средства, а в случае неопытности родителей — обращаться к профессионалам. Важно помнить, что маникюр в любом случае должен быть безопасным, а все косметические средства для детей — гипоаллергенными.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.