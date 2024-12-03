Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Представитель Овечкина рассказал о самочувствии хоккеиста: события не торопит
Трендовые комбинации принтов для стильных и смелых решений
Россияне массово устремились в Китай, оставив на потом ОАЭ
Гаражи и подвалы станут жилыми! Реформа мэра Адамса изменит рынок жилья в Нью-Йорке
Как приготовить идеальные бутерброды с красной рыбой и лимоном за 15 минут
Какие лакомства идеально подходят для дрессировки собаки
Почему зима — идеальное время для покупки семян и подготовки инструментов
Изменение климата угрожает тысячам жителей в Гималаях
Как туристов в Турции водят за нос

Маски для лица из фруктов, которые подарят вашей коже сияние

2:00
Моя семья » Красота и стиль

Фрукты — это не только вкусное и полезное лакомство, но и отличное средство для ухода за кожей. Они богаты витаминами, антиоксидантами и увлажняющими компонентами, которые помогают сохранить здоровье и сияние лица в холодное время года. Включив гранат, апельсин и хурму в состав домашних масок, вы подарите своей коже натуральный уход.

Маска
Фото: Freepik is licensed under Free license
Маска

Маска с гранатом для сияния кожи

Гранат содержит витамины C и E, которые активно борются с окислительным стрессом и увлажняют кожу. Для маски смешайте столовую ложку гранатового сока с чайной ложкой меда и 1-2 каплями масла жожоба. Нанесите на очищенную кожу на 15 минут, затем смойте тёплой водой. Такая маска придаст сияние и улучшит цвет лица.

Маска с апельсином для борьбы с тусклой кожей

Апельсин богат витамином C, который помогает стимулировать выработку коллагена и осветлять кожу. Для маски смешайте 1 столовую ложку апельсинового сока с чайной ложкой оливкового масла и 1 чайной ложкой овсяной муки. Нанесите на лицо на 10-15 минут и смойте тёплой водой. Такая маска сделает кожу свежей и упругой.

Маска с хурмой для увлажнения кожи

Хурма — отличный источник витаминов A и C, которые помогают увлажнять и питать кожу. Для маски размягчите половину хурмы и смешайте с 1 чайной ложкой меда. Нанесите маску на 10-15 минут, а затем смойте тёплой водой. Хурма глубоко увлажнит и сделает кожу мягкой и гладкой.

Использование фруктов в уходе за кожей — это простой и эффективный способ поддержания её здоровья в холодное время года. Регулярные маски с натуральными ингредиентами сделают вашу кожу сияющей и увлажненной.

Уточнения

Маска для лица — средство для ухода за кожей, нанесение на лицо состава из определённых веществ ради достижения косметического либо лечебного эффекта.

Фру́кт — сочный съедобный плод растения.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Сейчас читают
Околоземная орбита находится под угрозой — эксперты требуют срочных действий от стран и компаний
Экономика и бизнес
Околоземная орбита находится под угрозой — эксперты требуют срочных действий от стран и компаний Аудио 
Победительница музыкального шоу высказалась об эмоциональном поведении Сергея Лазарева
Российский шоу-бизнес
Победительница музыкального шоу высказалась об эмоциональном поведении Сергея Лазарева Аудио 
Певец Шаман раскрыл, кто был инициатором развода
Российский шоу-бизнес
Певец Шаман раскрыл, кто был инициатором развода
Популярное
ЗРК NASAMS едет в Киев. Норвежско-американское вооружение не поможет Украине

NASAMS широко используется вооружёнными силами различных стран. Он зарекомендовал себя как эффективное средство противовоздушной обороны.

ЗРК NASAMS едет в Киев. Норвежско-американское вооружение не поможет Украине
Победительница музыкального шоу высказалась об эмоциональном поведении Сергея Лазарева
Победительница музыкального шоу высказалась об эмоциональном поведении Сергея Лазарева
Певец Шаман раскрыл, кто был инициатором развода
Кирилл Туриченко раскрыл, сколько денег потратил на свадьбу: ребята покупали квартиры
Тихая и опасная. В исключительной экономической зоне Филиппин замечена подлодка класса Варшавянка Дмитрий Плотников Не раздавите в лесу долгожителя и чемпиона по гиревому спорту Сергей Лебедев Грузия нанесла Западу чувствительный удар. Какие шаги дальше предпримет Тбилиси Любовь Степушова
Вкуснейшее варенье из тыквы. Попробуйте его приготовить
Обмануть пистолет на АЗС опытным водителям помогает простой способ
Похож на Оливье, но всё же немного отличается — готовим салат Зимний
Похож на Оливье, но всё же немного отличается — готовим салат Зимний
Последние материалы
Почему зима — идеальное время для покупки семян и подготовки инструментов
Изменение климата угрожает тысячам жителей в Гималаях
Как туристов в Турции водят за нос
Пять причин включить пастернак в свой повседневный рацион
Забота о пернатых: когда лучше всего разместить кормушку для птиц?
Цены растут, но людей это не останавливает! Раскрыт секрет рынка жилья в Болгарии
Быстрый торт из простого бисквита со сметанным кремом, когда нужно срочно что-то к чаю
Не первый случай самовозгорания электромобиля — болгарские пожарные среагировали оперативно
Маски для лица из фруктов, которые подарят вашей коже сияние
Александр Овечкин вернулся к тренировкам после травмы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.