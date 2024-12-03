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Могут ли филлеры в лице мигрировать, и как сделать так, чтобы этого не происходило?

1:33
Моя семья » Красота и стиль

Филлеры могут перемещаться, потому что они находятся в подвижных зонах лица и испытывают давление со стороны мышц. Для предотвращения миграции филлеры должны быть размещены в малоподвижных зонах, таких как глубокие слои кожи или надкостница.

Массаж лица
Фото: flickr.com by Hotel Costa Calero - Talaso & Spa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Массаж лица

Подвижные зоны лица включают области с активной мимикой, например, губы, носогубные складки и область вокруг глаз. В этих местах филлеры могут смещаться под воздействием мышц, вызывая асимметрию и другие нежелательные последствия.

Вот почему филлер чаще всего "уходит" из таких зон как область губ, носогубные складки (в этом случае гель может выдавливаться наружу) и область вокруг глаз (гель может выдавливаться на поверхность). К счастью, в таких случаях можно использовать опцию "растворить филлер", если он представляет собой гиалуроновую кислоту.

Размещение филлеров в малоподвижных зонах снижает риск их миграции. Глубокие слои кожи и надкостница являются стабильными участками, которые обеспечивают надёжную фиксацию филлеров и предотвращают их смещение.

При выборе места для введения филлеров важно учитывать индивидуальные особенности пациента и предпочтения. Однако размещение филлеров в малоподвижных зонах является наиболее безопасным и эффективным подходом, который помогает избежать нежелательных последствий миграции.

Уточнения

Инъекционные имплантаты или филлеры (англ. «to fill» — «заполнить») — инъекционные препараты, позволяющие выполнять контурную пластику без хирургического вмешательства.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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