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Три главных правила мягкого очищения кожи зимой, которые помогут бороться с сухостью

1:14
Моя семья » Красота и стиль

Осень и зима — это время, когда наша кожа особенно подвержена негативным воздействиям окружающей среды: холодному воздуху, ветру, морозу и отопительным приборам. В этот период кожа становится сухой, раздражённой и склонной к шелушению. Чтобы защитить её и сохранить красоту и здоровье, необходимо правильно ухаживать за ней, и, в частности, грамотно очищать.

Насадка для душа
Фото: commons.wikimedia.org by Nicole-Koehler, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Насадка для душа

В холодное время года кожа требует особого ухода, поэтому очищение должно быть мягким и бережным. Вот несколько рекомендаций:

  • сократите время пребывания в душе или ванне до 10-15 минут;
  • используйте прохладную воду;
  • выбирайте мягкие очищающие средства, предназначенные для атопической кожи.

Помните, что аптечные бренды предлагают широкий выбор таких продуктов, например, хороши масла для душа, которые подходят для взрослых и детей с рождения, например, "Атодерм".

Необходимо осознавать, что в борьбе с сухостью кожи ключевое значение имеет выбор деликатных средств для очищения. По мнению специалистов, очищение в холода играет даже более важную роль, чем увлажнение.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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