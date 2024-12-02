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Советы по выбору стильной и практичной верхней одежды для холодного сезона

1:59
Моя семья » Красота и стиль

Зимой важно не только оставаться в тепле, но и выглядеть модно. С правильной верхней одеждой можно чувствовать себя комфортно и уверенно в любую погоду. Давайте разберем, как выбрать стильную и теплую зимнюю одежду, которая будет соответствовать трендам сезона.

Женщина в шубе вид сзади
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина в шубе вид сзади

Тренды зимней верхней одежды

Пуховик

Одним из главных трендов зимы является стильный и практичный пуховик. Сегодня дизайнеры предлагают модели с оригинальными акцентами — яркими вставками, необычными текстурами и асимметричным кроем. Пуховики продолжают оставаться популярными благодаря своей способности согревать и защищать от холода, а также универсальности.

Эко-шубы

Эко-шубы снова на пике популярности. В моде удлиненные модели с поясом, которые создают утончённый силуэт. Для холодных дней стоит обратить внимание на шубы с дополнительным утеплителем, которые сохранят тепло.

Шерстяное пальто

Еще один тренд — длинные шерстяные пальто. Такие изделия идеально подходят для создания элегантных и одновременно уютных образов. Длинные пальто можно носить как с классическими нарядами, так и с более повседневными, комбинируя с кроссовками или ботильонами.

Как выбрать подходящую верхнюю одежду?

Главное правило при выборе зимней одежды — учитывать климат и активность. Если вы много времени проводите на улице, выбирайте утепленные и водоотталкивающие материалы.

Как выбрать верхнюю одежду по типу фигуры?

Для дам с пышными формами подойдут пальто и куртки с акцентом на талию. Тем, кто предпочитает спортивный стиль, идеально подойдут парки и оверсайз пуховики, которые не ограничивают движения и смотрятся стильно.

С помощью правильной верхней одежды можно создать не только комфортный, но и модный зимний образ.

Уточнения

Шу́ба — обобщённое название любой длинной верхней меховой одежды в России, известное с XV века.

Ку́ртка — чаще всего короткое верхнее изделие (одежда), наглухо застёгивающееся.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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