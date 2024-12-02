Как добиться идеальной кожи без тонального крема

Косметолог Виктория Акопян делится советами, как достичь ухоженного вида без использования декоративной косметики. Основное внимание стоит уделить уходу за кожей с использованием витамина С, который помогает избавиться от пигментации и делает кожу более ровной.
Важно также правильно увлажнять кожу, независимо от ее типа, выбирая средства, соответствующие сезону и типу кожи. Не стоит забывать и о бровях: красивыми и густыми бровями можно обойтись без ежедневного макияжа.
Для ускорения роста бровей Виктория рекомендует использовать никотиновую кислоту, которая стимулирует кровообращение и способствует росту волосков.
Консилер (англиц. от conceal «прятать; маскировать; скрывать») маскирующее средство — разновидность косметики, которая скрывает мелкие недостатки на лице, пигментные пятна, прыщи, покраснения, круги под глазами, мимические морщины.
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