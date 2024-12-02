Почему волосы выпадают зимой и как этого избежать

0:54 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Зимой волосы подвержены большему выпадению, чем в теплое время года, из-за воздействия холода, снега, ветра и сухого воздуха. Эксперт в области ароматерапии и основатель косметического бренда Елена Масалитина поделилась советами по уходу за волосами в холодный период.

Фото: flickr.com by gillicious, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Стрижка

Она также рекомендует обогатить рацион овощами, фруктами, мясом и рыбой, а также избегать стресса и вредных привычек, которые ослабляют иммунитет и приводят к выпадению волос. Для защиты от холода важно носить шапку, а для улучшения кровообращения делать массаж кожи головы.

Также стоит использовать маски с натуральными маслами для укрепления волос. Профессиональные процедуры, такие как мезотерапия и лазерная терапия, помогут стимулировать рост и улучшить состояние волос.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).



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