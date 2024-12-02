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Ошибки ухода за кожей, которые ведут к сухости и шелушению

1:08
Моя семья » Красота и стиль

Основной причиной ухудшения состояния кожи часто являются не возрастные изменения, а неправильный уход. Важным элементом ухода за кожей является поддержание гидролипидного барьера — защитного слоя, который удерживает влагу и защищает от внешних воздействий.

Массаж лица
Фото: flickr.com by Hotel Costa Calero - Talaso & Spa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Массаж лица

Как поясняет физиолог Ирина Носова, неправильное использование очищающих средств с агрессивными компонентами (например, натрия лаурилсульфат) может нарушить барьер и вызвать сухость, шелушение и дискомфорт. Также важны увлажнение и правильная защита от солнца. Использование кислотных пилингов и ретиноидов может привести к истощению барьера при частом применении, особенно в высоких концентрациях. Недостаток витаминов и омега-3 жирных кислот, а также нехватка воды, также способствуют нарушению гидролипидного барьера.

Чтобы поддерживать здоровье кожи, рекомендуется использовать мягкие очищающие средства, увлажняющие компоненты, и правильно питаться, включая в рацион рыбу, орехи и фрукты.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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